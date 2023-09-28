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Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

Резкое похолодание придет в Ростовскую область с 3 октября

Резкое похолодание придет в Ростовскую область с 3 октября

28 сентября 2023, 04:54
Фото: 1MI
Жителям Ростовской области в начале октября стоит готовиться к похолоданиям, сообщили синоптики.

В четверг, 28 сентября, будет сохраняться теплая погода с температурой 28 градусов. Дождей в этот день не будет, но и солнечной погоды ждать не стоит.

В пятницу столбики термометров покажут 27 градусов, в субботу и воскресенье — 26 градусов. Ветер может усилиться до пяти метров в секунду.

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В понедельник, 2 октября, температура упадет до 24 градусов, а на следующий день — до 20 градусов. По ночам она будет опускаться до 12 градусов.

Ранее Ростов-на-Дону оказался самым дождливым городом России в 2023 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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