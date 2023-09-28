Резкое похолодание придет в Ростовскую область с 3 октября

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
В четверг, 28 сентября, будет сохраняться теплая погода с температурой 28 градусов. Дождей в этот день не будет, но и солнечной погоды ждать не стоит.
В пятницу столбики термометров покажут 27 градусов, в субботу и воскресенье — 26 градусов. Ветер может усилиться до пяти метров в секунду.
В понедельник, 2 октября, температура упадет до 24 градусов, а на следующий день — до 20 градусов. По ночам она будет опускаться до 12 градусов.
Ранее Ростов-на-Дону оказался самым дождливым городом России в 2023 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.