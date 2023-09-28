Ростовчанин вместе с кошкой выпал из окна и погиб утром 28 сентября

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Они рассказали, что происшествие случилось утром в четверг, 28 сентября, на улице Беляева. По их словам, с большой высоты якобы выпал человек вместе с кошкой.
«Они оба погибли», — написал автор и добавил фотографию с места происшествия. На ней видно накрытое тканью тело, лежащее на асфальте.
Добавим, что никакой официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее появилось видео с моментом падения девушки из окна в Ростове на Западном. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого в Ростове-на-Дону погиб выпавший с балкона мужчина.