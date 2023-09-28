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Published Сегодня, 11:11

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Updated Сегодня, 11:13

Ростовчанин вместе с кошкой выпал из окна и погиб утром 28 сентября

Ростовчанин вместе с кошкой выпал из окна и погиб утром 28 сентября

28 сентября 2023, 11:11
Фото: 1MI
Ростовчанин вместе с кошкой выпал из окна и погиб утром 28 сентября
В Ростове-на-Дону мужчина вместе с домашним питомцем выпал из окна, сообщили очевидцы в Telegram в группе «Это Ростов».

Они рассказали, что происшествие случилось утром в четверг, 28 сентября, на улице Беляева. По их словам, с большой высоты якобы выпал человек вместе с кошкой.

«Они оба погибли», — написал автор и добавил фотографию с места происшествия. На ней видно накрытое тканью тело, лежащее на асфальте.

Мужчина выпал из окна высотки в Ростове-на-Дону на глазах у детей
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Добавим, что никакой официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее появилось видео с моментом падения девушки из окна в Ростове на Западном. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого в Ростове-на-Дону погиб выпавший с балкона мужчина.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня
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