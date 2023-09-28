Ростовскую область включили в число регионов, где слишком мало лесов

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Всего в России насчитали 541 миллиард деревьев и на каждого жителя приходятся около трех тысяч растений. По этим показателям лидерами стали субъекты Крайнего Севера, так как на территориях труднодоступного и неосвоенного леса проживает малое количество людей.
Так, на одного человека Якутии приходятся 90 тысяч деревьев. К примеру, в Подмосковье этот показатель составляет 180 растений на каждого жителя.
Что касается Ростовской области, то здесь на человека приходятся по 33 дерева. Рослесинфорг сообщил, что регионы из этого списка являются малолесными и склонными к опустыниванию.
Хуже всего ситуация обстоит в Калмыкии с 8 деревьями на одного человека.
Ранее жителям Ростовской области запретили посещать леса.