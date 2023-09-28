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Ростовскую область включили в число регионов, где слишком мало лесов

Ростовскую область включили в число регионов, где слишком мало лесов

28 сентября 2023, 09:56
Фото: https://www.donland.ru/news/20203/
Ростовскую область включили в число регионов, где слишком мало лесов
Ростовская область попала в число регионов, где меньше всего деревьев на одного жителя, сообщает «Рослесинфорг».

Всего в России насчитали 541 миллиард деревьев и на каждого жителя приходятся около трех тысяч растений. По этим показателям лидерами стали субъекты Крайнего Севера, так как на территориях труднодоступного и неосвоенного леса проживает малое количество людей.

Так, на одного человека Якутии приходятся 90 тысяч деревьев. К примеру, в Подмосковье этот показатель составляет 180 растений на каждого жителя.

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Что касается Ростовской области, то здесь на человека приходятся по 33 дерева. Рослесинфорг сообщил, что регионы из этого списка являются малолесными и склонными к опустыниванию.

Хуже всего ситуация обстоит в Калмыкии с 8 деревьями на одного человека.

Ранее жителям Ростовской области запретили посещать леса.

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#Россия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествие#Деревья#Калмыкия#Жители#Подмосковье#Опустынивание#Якутия
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