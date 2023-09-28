Стало известно, что взорвалось в жилом районе Ростова в ночь на 28 сентября

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Жители Октябрьского района заявили о взорванной петарде, звук от которой разошелся по всей округе. Он был настолько сильный, что сработали сигнализации машин и испугались ростовчане.
Горожане рассказали, что петарда взорвалась на одной из стоянок в этом районе. В комментариях пользователи раскритиковали тех, кто нарушил спокойствие местных жителей.
«Объясните, пожалуйста, той, которая не в теме, в чем смысл взрывать эти петарды? Особенно ночью. Дикари? Из леса? В детстве не наигрались?», — поинтересовалась местная жительница.
Другие пользователи в комментариях написали, что петард бояться не стоит.
Ранее жителя в Ростовской области осудили за угрозы взорвать офисы банка.