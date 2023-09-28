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Стало известно, что взорвалось в жилом районе Ростова в ночь на 28 сентября

Стало известно, что взорвалось в жилом районе Ростова в ночь на 28 сентября

28 сентября 2023, 05:50
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону взрыв петарды в ночь на четверг, 28 сентября, напугал местных жителей, сообщили они в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».

Жители Октябрьского района заявили о взорванной петарде, звук от которой разошелся по всей округе. Он был настолько сильный, что сработали сигнализации машин и испугались ростовчане.

Горожане рассказали, что петарда взорвалась на одной из стоянок в этом районе. В комментариях пользователи раскритиковали тех, кто нарушил спокойствие местных жителей.

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«Объясните, пожалуйста, той, которая не в теме, в чем смысл взрывать эти петарды? Особенно ночью. Дикари? Из леса? В детстве не наигрались?», — поинтересовалась местная жительница.

Другие пользователи в комментариях написали, что петард бояться не стоит.

Ранее жителя в Ростовской области осудили за угрозы взорвать офисы банка.

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