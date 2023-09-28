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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Стало известно, какая будет погода в октябре в Ростовской области

Стало известно, какая будет погода в октябре в Ростовской области

28 сентября 2023, 14:16
Фото: 1MI
Стало известно, какая будет погода в октябре в Ростовской области
В Ростовской области появился предварительный прогноз погоды на октябрь. Стоит ли местным жителям готовиться к похолоданию и дождям, в материале RostovGazeta.

Какая погода будет в конце сентября

В Ростовской области в конце сентября будет складываться теплая погода с температурой воздуха до 28 градусов. В эти дни может быть облачно, осадков не обещают.

В четверг, 28 сентября, столбики термометров покажут 28 градусов, в пятницу — 27, в субботу — 26 градусов. Порывы ветра могут достигнуть шести метров в секунду.

В ночное время температура будет опускаться до 13 градусов, в остальном погодные условия не изменятся.

Какую погоду ждать в октябре

Октябрь придет со значительными изменениями в погоде, поэтому следует готовиться к холодам. Прогноз показывает, что будет 18 дней с облачной погодой, 10 ясных дней и 3 дня с длительными осадками.

В воскресенье, 1 октября, в области прогнозируют теплую и облачную погоду с температурой около 26 градусов. Можно спокойно выходить из дома без зонта, так как дождей не будет.

В понедельник сохранится аналогичная погода, но будет немного прохладнее. К среде, 4 числа, температура упадет до 22 градусов.

К среде, 4 числа, температура упадет до 22 градусов. К среде, 4 числа, температура упадет до 22 градусов.
К среде, 4 числа, температура упадет до 22 градусов.
Фото: 1MI

С 5 по 8 октября ожидается солнечная погода, а средняя температура составит около 17 градусов.

А с 9 по 15 числа солнце скроется за облаками и похолодает еще сильнее. К середине месяца температура может опуститься до 14 градусов.

С 16 по 22 октября будет сохраняться преимущественно облачная погода, а температура временами опустится до 11 градусов.

Согласно прогнозу метеорологов, 23 и 24 октября пройдут дожди, а термометры покажут 10 градусов. Облачная погода сохранится до конца месяца, и 30 числа ожидаются осадки.

Прогноз погоды на ноябрь

Прогноз составлен сервисом «Яндекс» на основе усредненных данных за последние 10 лет. В ноябре в Ростовской области прогнозируется холодная погода с минимальным уровнем осадков. Средняя скорость ветра увеличится до 5 метров в секунду.

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В начале ноября, в первые 10 дней, ожидается средняя температура около 10 градусов и облачная погода. А 8 ноября могут пройти дожди.

К 10 ноября должно наступить небольшое потепление до 11 градусов, но после этого снова начнется снижение температуры. С 13 по 24 ноября погода будет облачной.

К середине месяца температура опустится до шести градусов, а к 23 ноября ожидается четыре градуса. В конце месяца температура остановится на отметке в 5 градусов.

К середине месяца температура опустится до шести градусов, а к 23 ноября ожидается четыре градуса.К середине месяца температура опустится до шести градусов, а к 23 ноября ожидается четыре градуса.
К середине месяца температура опустится до шести градусов, а к 23 ноября ожидается четыре градуса.
Фото: 1MI

Какая ожидается погода в декабре

В последний месяц этого года прогнозируют всего три ясных дня, восемь дней — с длительными осадками, а остальные 20 дней будут облачными. Скорость ветра может достигнуть пяти метров в секунду.

В самом начале декабря ожидается холодная погода с температурой около трех градусов. Солнце практически не будет выглядывать, но 4 числа может потеплеть до шести градусов.

А 5 декабря столбики термометров вернутся к отметке четыре градуса. На следующий день начнутся дожди, которые будут идти весь день.

С 7 по 10 числа вернется облачная погода, а температура будет находиться в пределах четырех градусов. По прогнозам, 11 декабря могут пройти дожди, после чего следующие несколько дней окажутся облачными.

С 14 декабря могут начаться дневные заморозки и температура опустится до минус одного градуса. А 16 и 17 числа выглянет солнце, но это никак не отразится на температуре.

Но уже 18 числа регион накроет дождями, а столбики термометров окажутся на отметке плюс один градус. В следующий раз дожди вернутся 20 и 23 декабря.

В самом конце месяца обещают снег и снова заморозки.В самом конце месяца обещают снег и снова заморозки.
В самом конце месяца обещают снег и снова заморозки.
Фото: 1MI

Ближе к 26 числу в области может потеплеть до четыре градусов и на день установится солнечная погода. В самом конце месяца обещают снег и снова заморозки.

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