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Стало известно о задержании сбежавшего с оружием офицера из Ростова-на-Дону

Стало известно о задержании сбежавшего с оружием офицера из Ростова-на-Дону

28 сентября 2023, 10:47
Фото: mil.ru
Стало известно о задержании сбежавшего с оружием офицера из Ростова-на-Дону
В Крыму задержали старшего лейтенанта, который пропал из воинской части и намеревался добраться до Ростовской области, сообщает Regnum.

Источник рассказал изданию, что 27-летний офицер служит по контракту и пропал вместе с огнестрельным оружием. Говорится, что он якобы взял билет на поезд из Симферополя до Ростовской области, но доехать до пункта назначения не успел.

«Ночью оперативники сняли его с поезда на железнодорожной станции в Крыму. Сейчас по факту случившегося проводится проверка», — уточняет издание.

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По информации Telegram-канала «Че по Ростову», задержанный является жителем Ростова и направлялся сюда для решения срочных вопросов. Но каких именно, не раскрывается.

Добавим, что никакой официальной информации по поводу случившегося не было, она уточняется.

Ранее в Ростове сбежал директор спортшколы, обвиняемый в обрушении трибун на Гребном канале.

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