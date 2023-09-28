Стало известно о задержании сбежавшего с оружием офицера из Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Источник рассказал изданию, что 27-летний офицер служит по контракту и пропал вместе с огнестрельным оружием. Говорится, что он якобы взял билет на поезд из Симферополя до Ростовской области, но доехать до пункта назначения не успел.
«Ночью оперативники сняли его с поезда на железнодорожной станции в Крыму. Сейчас по факту случившегося проводится проверка», — уточняет издание.
По информации Telegram-канала «Че по Ростову», задержанный является жителем Ростова и направлялся сюда для решения срочных вопросов. Но каких именно, не раскрывается.
Добавим, что никакой официальной информации по поводу случившегося не было, она уточняется.
Ранее в Ростове сбежал директор спортшколы, обвиняемый в обрушении трибун на Гребном канале.