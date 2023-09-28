Tele2 предлагает новые возможности для обмена минут — теперь для покупки устройств

Впервые Tele2 запустила обмен минут на услуги и продукты партнеров в апреле 2021 года — клиенты могли потратить минуты на кино и приобрести фильмы на видеосервисе Wink. В течение двух лет компания постоянно улучшала свою механику, увеличивая число возможностей для использования «новой валюты». С момента запуска услуги клиенты оператора обменяли более 3 млрд минут на безлимитный трафик в интернет-сервисах, на кофе, фильмы, билеты в музеи и скидки на устройства.