Центробанк объяснил причины резкого подорожания такси в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
В управлении рассказали РБК, что это связано с падением курса рубля и ростом затрат поставщиков. Так, увеличились издержки таксомоторных компаний, в том числе из-за подорожания топлива и запчастей.
Кроме того, стоматологии повысили стоимость услуг, так как выросли издержки на зарубежное оборудование. Стали дороже услуги связи, — говорится в публикации.
Отмечается, что выросла стоимость огурцов из-за жаркой и сухой погоды.
Ранее ФАС не обнаружила нарушений в росте цен на топливо в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.