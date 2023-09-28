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Центробанк объяснил причины резкого подорожания такси в Ростовской области

Центробанк объяснил причины резкого подорожания такси в Ростовской области

28 сентября 2023, 06:39
Фото: 1MI
Центробанк объяснил причины резкого подорожания такси в Ростовской области
В Ростовской области цены на услуги в августе 2023 года по сравнению с таким же периодом 2022 года выросли на 8,8%, сообщает Южное ГУ Банка России.

В управлении рассказали РБК, что это связано с падением курса рубля и ростом затрат поставщиков. Так, увеличились издержки таксомоторных компаний, в том числе из-за подорожания топлива и запчастей.

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Кроме того, стоматологии повысили стоимость услуг, так как выросли издержки на зарубежное оборудование. Стали дороже услуги связи, — говорится в публикации.

Отмечается, что выросла стоимость огурцов из-за жаркой и сухой погоды.

Ранее ФАС не обнаружила нарушений в росте цен на топливо в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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