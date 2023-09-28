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Участок под многоэтажное строительство выставили на продажу в Нахичевани в Ростове

Участок под очередные ЖК продают в Нахичевани в Ростове за 275 млн рублей

28 сентября 2023, 16:10
Фото: 1MI
Участок под многоэтажное строительство выставили на продажу в Нахичевани в Ростове
Участок под многоэтажное строительство выставили на продажу в Нахичевани в Ростове за 275 миллионов рублей, соответствующее объявление появилось на сайте объявлений.

В Ростове на улице Сарьяна выставили на продажу участок земли площадью 250 соток. Купить его предлагают за 275 миллионов рублей.

На участке, вероятно, в скором времени возведут очередной ЖК. Собственник имеет на руках разрешение на многоэтажное строительство на участке и уже успел провести межевание.

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Он утверждает, что, по расчётам предварительно согласованным с властями, на участке можно возвести девять домов с продаваемой площадью в 58 000 квадратных метров. Также на участке получится вместить детский сад.

Ранее RostovGazeta писала, что на левом берегу Дона в Ростове могут построить очередной отель или ТЦ.

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