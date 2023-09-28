Участок под очередные ЖК продают в Нахичевани в Ростове за 275 млн рублей

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
В Ростове на улице Сарьяна выставили на продажу участок земли площадью 250 соток. Купить его предлагают за 275 миллионов рублей.
На участке, вероятно, в скором времени возведут очередной ЖК. Собственник имеет на руках разрешение на многоэтажное строительство на участке и уже успел провести межевание.
Он утверждает, что, по расчётам предварительно согласованным с властями, на участке можно возвести девять домов с продаваемой площадью в 58 000 квадратных метров. Также на участке получится вместить детский сад.
Ранее RostovGazeta писала, что на левом берегу Дона в Ростове могут построить очередной отель или ТЦ.