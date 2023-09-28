Ученый заявил, что лещ, судак и тарань исчезнут из Азовского моря через 10 лет

«Если в 1986–1990 годы ежегодно вылавливалось до 2600 тонн судака, 2900 тонн — леща и до 1600 тонн — тарани, то в 2022 годы уловы леща и тарани составили 73 тонны и 43 тонны соответственно, а промысел судака был запрещен. Так что вполне можно согласиться с доцентом кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Сергеем Дудкиным, что уже через 10 лет в Азовском море могут исчезнуть полупроходные лещ, судак и тарань», — приводит слова Балыкина «Молот».