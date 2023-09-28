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Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Ученый заявил, что лещ, судак и тарань исчезнут из Азовского моря через 10 лет

Ученый заявил, что лещ, судак и тарань исчезнут из Азовского моря через 10 лет

28 сентября 2023, 14:27
Фото: Biotom/cc by sa 3.0/wiki
Ученый заявил, что лещ, судак и тарань исчезнут из Азовского моря через 10 лет
Из-за процесса осолонения Азовского моря через 10 лет там могут исчезнуть несколько видов рыб, заявил главный научный сотрудник ЮНЦ РАН Павел Балыкин.

Главный научный сотрудник ЮНЦ РАН Павел Балыкин заявил, что через десять лет из Азовского моря могут исчезнуть лещ, тарань и судак. Связано это с осолонением Азовского моря. Вода там становится непригодно для жизни некоторых видов рыб.

Сейчас соленость Азовского моря почти достигла уровня Черного моря. Это поспособствует больше распространению там морских рыб, например, хамсы, камбалы, и пиленгаса.

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«Если в 1986–1990 годы ежегодно вылавливалось до 2600 тонн судака, 2900 тонн — леща и до 1600 тонн — тарани, то в 2022 годы уловы леща и тарани составили 73 тонны и 43 тонны соответственно, а промысел судака был запрещен. Так что вполне можно согласиться с доцентом кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Сергеем Дудкиным, что уже через 10 лет в Азовском море могут исчезнуть полупроходные лещ, судак и тарань», — приводит слова Балыкина «Молот».

Напомним, ранее ученый Сергей Дудкин заявил, что из-за повышения солености воды в Азовском море стало меньше леща, тарани, судака, тюльки и бычков. Однако вырос улов камбалы и креветок.

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#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азовское море#Ростовские ученые#Наука в Ростовской области#RostovGazeta
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