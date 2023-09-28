В Россельхознадзоре сообщили о новых проверках точек с шаурмой в Ростове

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Ранее нарушения обнаружили в 28 точках, где у владельцев не оказалось сопроводительных ветеринарных документов. А сами проверки начались после массовых отравлений шаурмой в других субъектах страны.
В результате оказалось, что в донском регионе некоторые продавцы готовили из мяса, на которое нет документов. Специалист рассказала радио «Комсомольская правда — Ростов», что эта продукция неизвестного происхождения.
«В данный момент проверки продолжаются, в том числе и в Ростове-на-Дону. Ведь объем подобной торговли огромен», — уточнила представитель ведомства.
Она добавила, что проверять будут и тех, от кого ранее потребовали устранить недочеты.