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Published Сегодня, 14:18

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Updated Сегодня, 14:20

В донском Россельхознадзоре заявили о новых проверках точек по продаже шаурмы

В Россельхознадзоре сообщили о новых проверках точек с шаурмой в Ростове

28 сентября 2023, 14:18
Фото: Ron Knight/CC BY 2.0/flickr.com
В донском Россельхознадзоре заявили о новых проверках точек по продаже шаурмы
В Ростовской области продолжаются проверки точеку по продаже шаурмы после выявленных нарушений, сообщила представитель регионального управления Россельхознадзора региона Ольга Волохович.

Ранее нарушения обнаружили в 28 точках, где у владельцев не оказалось сопроводительных ветеринарных документов. А сами проверки начались после массовых отравлений шаурмой в других субъектах страны.

В результате оказалось, что в донском регионе некоторые продавцы готовили из мяса, на которое нет документов. Специалист рассказала радио «Комсомольская правда — Ростов», что эта продукция неизвестного происхождения.

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«В данный момент проверки продолжаются, в том числе и в Ростове-на-Дону. Ведь объем подобной торговли огромен», — уточнила представитель ведомства.

Она добавила, что проверять будут и тех, от кого ранее потребовали устранить недочеты.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня
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