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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

В Ростове готовы платить миллионы за избавление от мигрантов, а ночью слышат взрывы

В Ростове готовы платить миллионы за избавление от мигрантов, а ночью слышат взрывы

28 сентября 2023, 15:04
Фото: Midjourney
В Ростове готовы платить миллионы за избавление от мигрантов, а ночью слышат взрывы
В Ростовской области на выдворение нелегальных мигрантов потратят больше трех миллионов рублей, тем временем жители Ростова сообщили о звуках взрыва минувшей ночью, а в ЦБ объяснили рост цен на такси в регионе.

Миллионы на выдворение мигрантов

На сайте государственных закупок появилась информация, что в Ростовской области потратят 3,4 миллиона рублей на процедуры по выдворению нелегальных мигрантов.

Заказчиком выступает региональное УФССП. Оно уже выбрало исполнителя контракта, однако кто он, пока не уточняется. На сайте госзакупок указано, что он предложил за свою работу 1,4 тысячи рублей. Вероятно, это опечатка и имелось ввиду 1,4 миллиона рублей. Контракт исполнителя рассчитан на год.

Уточним, что деньги в рамках процедуры выдворения нелегалов необходимы для покупки билетов для мигрантов.

Уточним, что деньги в рамках процедуры выдворения нелегалов необходимы для покупки билетов для мигрантов.Уточним, что деньги в рамках процедуры выдворения нелегалов необходимы для покупки билетов для мигрантов.
Уточним, что деньги в рамках процедуры выдворения нелегалов необходимы для покупки билетов для мигрантов.
Фото: DFID/cc by 2.0/wikimedia.org
На выдворение мигрантов донские судебные приставы выделили до 3,4 млн рублей
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Дорогое такси

В Центробанке заявили, что стоимость услуг такси в Ростовской области за год выросла на 8,8%. Причина инфляции, ожидаемо, кроется в падении курса рубля и росте затрат поставщиков.

Например, издержки таксомоторных компаний увеличились, в том числе из-за подорожания топлива и запчастей. Многие детали для машин нужно покупать из-за рубежа, что сейчас стало особенно невыгодным. Продолжает расти в Ростовской области и стоимость бензина.

Центробанк объяснил причины резкого подорожания такси в Ростовской области
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Ночные взрывы

В социальных сетях жители Ростова минувшей ночью сообщили о звуках взрыва на окраине города. Он был настолько мощным, что у машин сработали сигнализации.

Звук был настолько мощным, что у машин сработали сигнализации.Звук был настолько мощным, что у машин сработали сигнализации.
Звук был настолько мощным, что у машин сработали сигнализации.
Фото: 1MI

Позже выяснилось, что причиной беспокойства горожан стал взрыв обычных петард. Ростовчане раскритиковали поступок хулиганов и в очередной раз призвали ввести временный запрет на использование пиротехники, чтобы не пугать местных жителей.

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