В Ростове готовы платить миллионы за избавление от мигрантов, а ночью слышат взрывы

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
На сайте государственных закупок появилась информация, что в Ростовской области потратят 3,4 миллиона рублей на процедуры по выдворению нелегальных мигрантов.
Заказчиком выступает региональное УФССП. Оно уже выбрало исполнителя контракта, однако кто он, пока не уточняется. На сайте госзакупок указано, что он предложил за свою работу 1,4 тысячи рублей. Вероятно, это опечатка и имелось ввиду 1,4 миллиона рублей. Контракт исполнителя рассчитан на год.
Уточним, что деньги в рамках процедуры выдворения нелегалов необходимы для покупки билетов для мигрантов.
В Центробанке заявили, что стоимость услуг такси в Ростовской области за год выросла на 8,8%. Причина инфляции, ожидаемо, кроется в падении курса рубля и росте затрат поставщиков.
Например, издержки таксомоторных компаний увеличились, в том числе из-за подорожания топлива и запчастей. Многие детали для машин нужно покупать из-за рубежа, что сейчас стало особенно невыгодным. Продолжает расти в Ростовской области и стоимость бензина.
В социальных сетях жители Ростова минувшей ночью сообщили о звуках взрыва на окраине города. Он был настолько мощным, что у машин сработали сигнализации.
Позже выяснилось, что причиной беспокойства горожан стал взрыв обычных петард. Ростовчане раскритиковали поступок хулиганов и в очередной раз призвали ввести временный запрет на использование пиротехники, чтобы не пугать местных жителей.