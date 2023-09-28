В Ростове готовы платить миллионы за избавление от мигрантов, а ночью слышат взрывы

Заказчиком выступает региональное УФССП. Оно уже выбрало исполнителя контракта, однако кто он, пока не уточняется. На сайте госзакупок указано, что он предложил за свою работу 1,4 тысячи рублей. Вероятно, это опечатка и имелось ввиду 1,4 миллиона рублей. Контракт исполнителя рассчитан на год.