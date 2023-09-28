В Ростовской области не останавливается рост цен на бензин и дизельное топливо

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Рост цен видно из сравнения данных за период с 18 по 24 сентября и неделей ранее. Так, в среднем бензин стоил 58,7 рубля за литр, а стал — 59,1 рубля.
Если рассматривать отдельно по маркам, то АИ-92 подорожал с 54,1 до 54,4 рубля, АИ-92 — с 59,7 до 60,1, АИ-98 — с 68,5 до 68,7 рубля. Дизельное топливо стоило 64,3 рубля, теперь его цена — 65,6.
Рост стоимости топлива зарегистрировали в 70 субъектах страны. Сильнее всего оно подорожало в Магаданской области — на 4%.
Ранее жителей в Ростовской области шокировали цены на дизельное топливо.