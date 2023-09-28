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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

В Ростовской области не останавливается рост цен на бензин и дизельное топливо

В Ростовской области не останавливается рост цен на бензин и дизельное топливо

28 сентября 2023, 11:35
Фото: Ural-66/cc0/wikimedia.org
В Ростовской области не останавливается рост цен на бензин и дизельное топливо
В Ростовской области с 18 по 24 сентября произошел очередной рост цен на топливо, следует из данных Росстата.

Рост цен видно из сравнения данных за период с 18 по 24 сентября и неделей ранее. Так, в среднем бензин стоил 58,7 рубля за литр, а стал — 59,1 рубля.

Если рассматривать отдельно по маркам, то АИ-92 подорожал с 54,1 до 54,4 рубля, АИ-92 — с 59,7 до 60,1, АИ-98 — с 68,5 до 68,7 рубля. Дизельное топливо стоило 64,3 рубля, теперь его цена — 65,6.

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Рост стоимости топлива зарегистрировали в 70 субъектах страны. Сильнее всего оно подорожало в Магаданской области — на 4%.

Ранее жителей в Ростовской области шокировали цены на дизельное топливо.

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