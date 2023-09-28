В Ростовской области не останавливается рост цен на бензин и дизельное топливо

Если рассматривать отдельно по маркам, то АИ-92 подорожал с 54,1 до 54,4 рубля, АИ-92 — с 59,7 до 60,1, АИ-98 — с 68,5 до 68,7 рубля. Дизельное топливо стоило 64,3 рубля, теперь его цена — 65,6.