Винный фестиваль «Долина Дона» пройдет в Ростове 30 сентября

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
В субботу, 30 сентября, в Ростове пройдет винный фестиваль «Долина Дона». Он будет посвящен донским автохтонным сортам винограда и их упоминанию в литературе. Например, цимлянское игристое вино восхвалял в романе «Евгений Онегин» писатель Александр Пушкин.
В программе фестиваля предусмотрены также дегустации, выступления местных музыкантов, ярмарка фермерской продукции и мастер-классы по винной живописи. А также многое другое.