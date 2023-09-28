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Published Сегодня, 17:48

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Updated Сегодня, 17:50

В Ростове в субботу организуют винный фестиваль "Долина Дона"

Винный фестиваль «Долина Дона» пройдет в Ростове 30 сентября

28 сентября 2023, 17:48
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростове в субботу организуют винный фестиваль "Долина Дона"
В Ростове в субботу организуют винный фестиваль «Долина Дона», сообщили в правительстве региона.

В субботу, 30 сентября, в Ростове пройдет винный фестиваль «Долина Дона». Он будет посвящен донским автохтонным сортам винограда и их упоминанию в литературе. Например, цимлянское игристое вино восхвалял в романе «Евгений Онегин» писатель Александр Пушкин.

В программе фестиваля предусмотрены также дегустации, выступления местных музыкантов, ярмарка фермерской продукции и мастер-классы по винной живописи. А также многое другое.

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Ранее сообщалось, что жители Ростовской области выпивают за год в среднем до шести литров алкоголя.

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