Винный фестиваль «Долина Дона» пройдет в Ростове 30 сентября

В субботу, 30 сентября, в Ростове пройдет винный фестиваль «Долина Дона». Он будет посвящен донским автохтонным сортам винограда и их упоминанию в литературе. Например, цимлянское игристое вино восхвалял в романе «Евгений Онегин» писатель Александр Пушкин.