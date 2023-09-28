Власти объяснили, почему начали разбирать исторический дом в Ростове в зоне ЧС

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Речь идет о доме 1907 года постройки, который признали объектом культурного наследия. Само здания является аварийным, а в июле 2023 года оно частично обрушилось.
Эксперты установили, что строительные конструкции повреждены и деформированы, они грозят внезапным обрушением. Теперь с 23 сентября подрядчик начал разбирать аварийные конструкции в рамках объявленного режима ЧС.
Местных жителей успокоили и заявили, что никто дом сносить не будет. А опасную зону огородили и обозначили сигнальной лентой.
Власти уточнили, что информация о том, что демонтажа опасных конструкций можно было избежать, является ложью.
Ранее стало известно, что в Ростове снесут школу №94 в Александровке. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.