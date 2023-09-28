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Published Сегодня, 06:33

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Updated Сегодня, 06:35

Власти объяснили, почему начали разбирать исторический дом в Ростове в зоне ЧС

Власти объяснили, почему начали разбирать исторический дом в Ростове в зоне ЧС

28 сентября 2023, 06:33
Фото: Администрация Ростова
Власти объяснили, почему начали разбирать исторический дом в Ростове в зоне ЧС
В Ростове-на-Дону не будут сносить историческое здание, расположенное на улице Шаумяна, 96, сообщили в городской администрации.

Речь идет о доме 1907 года постройки, который признали объектом культурного наследия. Само здания является аварийным, а в июле 2023 года оно частично обрушилось.

Эксперты установили, что строительные конструкции повреждены и деформированы, они грозят внезапным обрушением. Теперь с 23 сентября подрядчик начал разбирать аварийные конструкции в рамках объявленного режима ЧС.

В Ростове снесут школу №94 в Александровке
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Фото: Администрация Ростова

Местных жителей успокоили и заявили, что никто дом сносить не будет. А опасную зону огородили и обозначили сигнальной лентой.

Власти уточнили, что информация о том, что демонтажа опасных конструкций можно было избежать, является ложью.

Ранее стало известно, что в Ростове снесут школу №94 в Александровке. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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