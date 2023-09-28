Власти Ростова готовы заплатить 42 млн рублей за помощь с общественным транспортом

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Исполнителя выберут в рамках открытого конкурса, начальная цена контракта составляет 42,6 миллиона рублей. Предстоит выполнить научно-исследовательскую работу на тему планирования регулярных перевозок по городским маршрутам.
Победитель станет известен 18 ноября. Согласно техническому заданию, необходимо провести обследование параметров работы транспортной системы, а также разработать математическую транспортную макромодель города.
Кроме того, предстоит разработать предложения по изменению маршрутной сети и обновлению парка транспортных средств.
Заказчиком выступает департамент транспорта города.
Ранее водители автобусов в Ростове рассказали, что увольняются из-за переработок и туалетов.