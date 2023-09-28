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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

В Ростове подрядчику заплатят до 42 млн рублей за помощь с общественным транспортом

Власти Ростова готовы заплатить 42 млн рублей за помощь с общественным транспортом

28 сентября 2023, 14:05
Фото: 1MI
В Ростове подрядчику заплатят до 42 млн рублей за помощь с общественным транспортом

В Ростове ищут подрядчика для организации работы транспорта за 42 млн рублей

В Ростове-на-Дону ищут подрядчика, который проведет обследование транспортной системы города, говорится в материалах Госзакупок.

Исполнителя выберут в рамках открытого конкурса, начальная цена контракта составляет 42,6 миллиона рублей. Предстоит выполнить научно-исследовательскую работу на тему планирования регулярных перевозок по городским маршрутам.

Победитель станет известен 18 ноября. Согласно техническому заданию, необходимо провести обследование параметров работы транспортной системы, а также разработать математическую транспортную макромодель города.

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Кроме того, предстоит разработать предложения по изменению маршрутной сети и обновлению парка транспортных средств.

Заказчиком выступает департамент транспорта города.

Ранее водители автобусов в Ростове рассказали, что увольняются из-за переработок и туалетов.

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