Врач-терапевт предупредила о похожих на простуду болезнях

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Врач-терапевт Фатима Абдуллаева рассказала, что есть несколько болезней, которые можно спутать с простудой, но на самом деле они отличаются от нее, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Среди них я бы выделила грипп, сезонную аллергию, бронхит, а также COVID-19 и стрептококковую инфекцию — это более сложные формы», — сказала Абдуллаева.
Она добавила, что когда люди слышат слово «простуда», первое что приходит в голову — это грипп. И неспроста.
«Эти два заболевания очень похожи по симптомам, но стоит отметить, что вирус гриппа более заразен, чем обычная простуда, и может вызывать различные степени тяжести симптомов», — пояснила Абдуллаева.
Осенью и зимой, когда наступает сезон заболеваний, встречаются как грипп, так и простуда. И порой сложно отличить одно от другого, сказала терапевт.
«У обоих болезней могут быть лихорадка, озноб, кашель, боль в горле и другие признаки, но есть различия, позволяющие их различать. Простуда проходит легче, чем грипп, а симптомы гриппа более выражены», — пояснила Фатима Абдуллаева.
Что касается аллергии, ее тоже можно отличить от простуды. При простуде есть лихорадка и общее недомогание, а при аллергии добавляется зуд в глазах, першение в горле и иногда насморк. Чтобы предотвратить аллергию, достаточно избегать контакта с аллергеном, в то время как при простуде это не поможет, пояснила эксперт.