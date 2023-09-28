Врач-терапевт предупредила о похожих на простуду болезнях

Что касается аллергии, ее тоже можно отличить от простуды. При простуде есть лихорадка и общее недомогание, а при аллергии добавляется зуд в глазах, першение в горле и иногда насморк. Чтобы предотвратить аллергию, достаточно избегать контакта с аллергеном, в то время как при простуде это не поможет, пояснила эксперт.