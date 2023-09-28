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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Врач-терапевт предупредила о похожих на простуду болезнях

28 сентября 2023, 11:09
С наступлением сезона простуды и ОРВИ симптомы этих заболеваний кажутся не такими уж пугающими. Но на самом деле ситуация может быть гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому обычный чай с малиной здесь не поможет.

Врач-терапевт Фатима Абдуллаева рассказала, что есть несколько болезней, которые можно спутать с простудой, но на самом деле они отличаются от нее, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Среди них я бы выделила грипп, сезонную аллергию, бронхит, а также COVID-19 и стрептококковую инфекцию — это более сложные формы», — сказала Абдуллаева.

Она добавила, что когда люди слышат слово «простуда», первое что приходит в голову — это грипп. И неспроста.

«Эти два заболевания очень похожи по симптомам, но стоит отметить, что вирус гриппа более заразен, чем обычная простуда, и может вызывать различные степени тяжести симптомов», — пояснила Абдуллаева.

Осенью и зимой, когда наступает сезон заболеваний, встречаются как грипп, так и простуда. И порой сложно отличить одно от другого, сказала терапевт.

«У обоих болезней могут быть лихорадка, озноб, кашель, боль в горле и другие признаки, но есть различия, позволяющие их различать. Простуда проходит легче, чем грипп, а симптомы гриппа более выражены», — пояснила Фатима Абдуллаева.

Что касается аллергии, ее тоже можно отличить от простуды. При простуде есть лихорадка и общее недомогание, а при аллергии добавляется зуд в глазах, першение в горле и иногда насморк. Чтобы предотвратить аллергию, достаточно избегать контакта с аллергеном, в то время как при простуде это не поможет, пояснила эксперт.

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