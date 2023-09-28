Яркая столица сыра: чем удивит туристов Еланский район Волгоградской области

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В рамках проекта «Регион открытий-2023» продолжаем серию публикаций о самых интересных и красивых местах Волгоградской области.
Еланский район на первый взгляд непримечательный, но при ближайшем рассмотрении — по провинциальному уютный, исторически насыщенный уголок Волгоградской области. Территория Еланского района с древних времен становилась пристанищем для многих кочевых народов.
Уже с 17 века на этих землях основывали слободы и села беглые крестьяне из Пензенской, Тамбовской, Полтавской и других губерний Российской империи. А с конца 18 века территория начинает заселяться планомерно под контролем государства. Переселенцы занимаются преимущественно сельским хозяйством — сеют хлеб, выращивают домашний скот.
Крупнейшее поселение Еланского района — рабочий поселок Елань, образованный в конце 17 века. В 1691 году царь Петр I передал своему дяде боярину Льву Нарышкину полмиллиона десятин земли в этих местах — именно эту дату принято считать годом основания Елани.
В годы Великой Отечественной войны на фронт для защиты Родины отправились свыше 10 тысяч уроженцев Еланского района. Мирные жители также не остались в стороне и организовали сбор средств для строительства авиаэскадрильи имени Сталинграда. Общими усилиями в фонд удалось собрать около 3 млн рублей.
Сейчас в Еланском районе проживают свыше 28 тысяч человек, в муниципальном центре — 13,7 тысяч.
Чтобы добраться до района из Волгограда необходимо преодолеть 300 километров по волгоградской степи. К счастью, сделать это можно не только на личном транспорте, но и на междугороднем автобусе.
В первую очередь все туристы направляются в Елань. На улицах города до сих пор кое-где сохранились симпатичные дореволюционные особняки с характерными пышными декоративными элементами. В городе работают кафе, есть кинотеатр, большой и тенистый парк с колесом обозрения и множество магазинов.
Туристам в обязательном порядке стоит посетить историко-краеведческий музей, чтобы узнать о многовековой истории Елани и понять, чем сейчас живет город. Многочисленные музейные экспонаты рассказывают о заселении края, освоении земель, развитию промыслов и производства. Особое внимание уделено быту местного населения.
Интересно и то, что здание музея построено в стилистике русской избы с теремной крышей. В музейных залах воссозданы интерьеры купеческих особняков и крестьянских домов, наполненных подлинными вещами еланцев 17-20 веков.
Но настоящая жемчужина Елани — Духосошественский храм, построенный в 1820 году на средства прихожан вместо сгоревшей в 1764 г. деревянной церкви. Архитектором выступил выдающийся русский зодчий В. П. Стасов.
Архитектурное сооружение привлекает внимание еще издалека за счет своей парадности и внушительных размеров: в нем воплощены столичные формы зрелого классицизма. Поражают и интерьеры храма, украшенные многочисленными церковными росписями.
В Еланский район можно отправиться и ради промышленного туризма. Здесь расположено одно из крупнейших сыродельных комбинатов в России. Завод занимается изготовлением сыров и молочной продукции, которая расходится по многим регионам.
Попасть на экскурсию и увидеть своими глазами, как изготавливают сыр можно по предварительной договоренности.
Отдельного внимания заслуживает сырный фестиваль, проходящий в Елани. Ежегодно в июле–августе проводится праздник «Елань — столица сыра», где гости могут попробовать сыры из разных регионов нашей страны, а также принять участие в многочисленных активностях и тематических играх.
Главной природной достопримечательностью района является Краишевский родник, куда заезжают путники со всех уголков Волгоградской области. Участок площадью в один гектар относится к перечню особо охраняемых природных территорий местного значения.
Это один из немногих источников с повышенным содержанием серебра в воде, что делает его уникальным с точки зрения лечебных свойств.
По приданию, появление на этом месте родника связано с явлением иконы Святой мученицы Параскевы Пятницы. На этом месте затем построили Тихвинский монастырь, но в 1924 году его снесли. Сейчас здесь установлен памятный знак.
На обрамляющих родник холмах растут целебные травы, среди которых редкий лекарственный лишайник пармелия. Родник расположен в весьма живописном месте, поэтому здесь приятно даже просто прогуляться вокруг.
В Еланском районе достаточно и других живописных уголков: «золотых» полей, зеленых лугов, родников и тенистых берегов Терсы и Елани. Любителям тихого отдыха на свежем воздухе стоит приехать сюда хотя бы ради природных красот еланской земли.
Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Регион открытий-2023».