rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Автобусы-гармошки выведут на несколько маршрутов в Ростове-на-Дону

Автобусы-гармошки выведут на несколько маршрутов в Ростове-на-Дону

29 сентября 2023, 07:29
Фото: Brateevsky/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Автобусы-гармошки выведут на несколько маршрутов в Ростове-на-Дону

Власти Ростова запустят большие автобусы-гармошки на маршрутах в ЗЖМ

В Ростове-на-Дону приняли решение вывести на городские маршруты дополнительные автобусы, сообщил глава департамента транспорта Вадим Шкабарня.

В городе в вечернее время проводят рейды для отслеживания транспортной ситуации на западном развороте. В это время на остановках многолюдно, так как сюда приходят граждане, проживающие в Железнодорожном и Советском районах.

«Скопление ростовчан, ожидающих транспорт в районе остановок №4, 16, 16а, 34, 34а, 26, 71 обусловлено их желанием занять места для сидения в автобусах», — пишет Rostof со ссылкой на слова Шкабарни.

Почти 2 млрд рублей потратят на закупку автобусов в Ростовской области
Узнать подробнее

Он добавил, что для решения этой ситуации на маршруты выведут автобусы особо большого класса, их еще называют «гармошки».

Ранее стало известно, что власти Ростова готовы заплатить 42 миллиона рублей за помощь с общественным транспортом. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
«Транспортный коллапс»: почему водители не хотят работать на автобусах в РостовеПочти 2 млрд рублей потратят на закупку автобусов в Ростовской областиСотни человек не могли уехать из ТЦ «Мега» в Ростове из-за отсутствия автобусов
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
На видео попало избиение ростовчанина, который пытался разобраться с шумной компанией
Сегодня, 06:44
Почти половина опрошенных в Ростовской области знают, как купить наркотики
Сегодня, 07:08
Октябрь в Ростовской области начнется с аномального тепла в 27 градусов
Сегодня, 06:43
Масштабные учения по гражданской обороне пройдут в Ростовской области 3 октября
Сегодня, 06:08
Погибшего в Нагорном Карабахе миротворца похоронят в Ростовской области
Сегодня, 05:44
В Таганроге досрочно прекратили полномочия депутата Завгороднего
Сегодня, 05:11