Автобусы-гармошки выведут на несколько маршрутов в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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Updated Сегодня, 07:35
В городе в вечернее время проводят рейды для отслеживания транспортной ситуации на западном развороте. В это время на остановках многолюдно, так как сюда приходят граждане, проживающие в Железнодорожном и Советском районах.
«Скопление ростовчан, ожидающих транспорт в районе остановок №4, 16, 16а, 34, 34а, 26, 71 обусловлено их желанием занять места для сидения в автобусах», — пишет Rostof со ссылкой на слова Шкабарни.
Он добавил, что для решения этой ситуации на маршруты выведут автобусы особо большого класса, их еще называют «гармошки».
Ранее стало известно, что власти Ростова готовы заплатить 42 миллиона рублей за помощь с общественным транспортом. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.