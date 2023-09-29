Бензин в Ростовской области продавали по завышенным ценам

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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В России начали возбуждать антимонопольные дела после проводимых проверок на рынке нефтепродуктов. Дело в том, что в работе некоторых компаний заметили признаки нарушения.
В частности, ФАС указывает на компанию «Газпромнефть-Региональные продажи». По информации ведомства, она реализовывала моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене.
А в Краснодарском крае выявили признаки заключения антиконкурентного соглашения. Нарушения зафиксировали и в Дагестане.
Тем временем, проверки в регионах страны все еще продолжаются.
Стоит добавить, что в Ростовской области водители с лета массово жалуются на рост стоимости топлива.