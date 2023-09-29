Боевые аэростаты заметили в небе над Ростовской области

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
По данным издания, боевые аэростаты необходимы для борьбы с вражескими беспилотниками. Говорится, что они эффективны в этом плане.
«Один из них недавно увидели в небе над Ростовскую областью во время учебных маневров перед отправкой в зону спецоперации», — уточнило издание.
Отмечается, что у этой техники есть радиолокационные системы, которые способны обнаруживать украинские беспилотники, приближающиеся к российским границам. Добавим, что официальной информации об аэростатах не появлялось, она уточняется.
Ранее ТАНТК имени Бериева в Ростовской области модернизировал самолет-локатор для ВС РФ. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.