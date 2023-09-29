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Боевые аэростаты заметили в небе над Ростовской области

Боевые аэростаты заметили в небе над Ростовской области

29 сентября 2023, 07:45
Фото: EFF/cc by 3.0/wikimedia.org
Боевые аэростаты заметили в небе над Ростовской области
Над Ростовской областью заметили боевые аэростаты, которые могут задействовать для выполнения задач в рамках СВО, пишет «Южный федеральный».

По данным издания, боевые аэростаты необходимы для борьбы с вражескими беспилотниками. Говорится, что они эффективны в этом плане.

«Один из них недавно увидели в небе над Ростовскую областью во время учебных маневров перед отправкой в зону спецоперации», — уточнило издание.

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Отмечается, что у этой техники есть радиолокационные системы, которые способны обнаруживать украинские беспилотники, приближающиеся к российским границам. Добавим, что официальной информации об аэростатах не появлялось, она уточняется.

Ранее ТАНТК имени Бериева в Ростовской области модернизировал самолет-локатор для ВС РФ. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#СВО#Украинские беспилотники#Беспилотники#Последние новости Ростова на сегодня#Боевые аэростаты#Радиолокационные системы
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