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Published Сегодня, 11:02

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Updated Сегодня, 11:04

Бывшего замначальника отдела уголовного розыска осудили в Таганроге за взятку

Бывшего замначальника отдела уголовного розыска осудили в Таганроге за взятку

29 сентября 2023, 11:02
Фото: 1MI
Бывшего замначальника отдела уголовного розыска осудили в Таганроге за взятку
В Ростовской области огласили приговор двум бывшим полицейским, которые попались на взятке, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Обвиняемыми оказались бывшие замначальника отдела уголовного розыска ОП № 2 УМВД РФ по Таганрогу Игорь Зубов и оперуполномоченный отдела уголовного розыска Андрей Поспелов. Суд установил, что они получили взятку в размере 30 тысяч рублей.

«Они подорвали авторитет правоохранительных органов в глазах общества как государственных институтов, призванных охранять и защищать права и интересы граждан», — заявили в пресс-службе.

Бывшего высокопоставленного сотрудника ДПС осудили в Ростове за взятки
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Во время суда фигуранты не признали вину, а теперь им вынесли приговор. Каждому назначили семь лет заключения, это решение еще не вступило в законную силу.

Ранее бывшего высокопоставленного сотрудника ДПС осудили в Ростове за взятки.

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