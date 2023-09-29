Бывшего замначальника отдела уголовного розыска осудили в Таганроге за взятку

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Обвиняемыми оказались бывшие замначальника отдела уголовного розыска ОП № 2 УМВД РФ по Таганрогу Игорь Зубов и оперуполномоченный отдела уголовного розыска Андрей Поспелов. Суд установил, что они получили взятку в размере 30 тысяч рублей.
«Они подорвали авторитет правоохранительных органов в глазах общества как государственных институтов, призванных охранять и защищать права и интересы граждан», — заявили в пресс-службе.
Во время суда фигуранты не признали вину, а теперь им вынесли приговор. Каждому назначили семь лет заключения, это решение еще не вступило в законную силу.
Ранее бывшего высокопоставленного сотрудника ДПС осудили в Ростове за взятки.