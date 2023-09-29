Бывшую замглавы Азовского района задержали за махинации с землей

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
По данным управления, по решению подозреваемой муниципалитет остался без земельного участка сельскохозяйственного назначения. При этом его передали по значительно заниженной от рыночной стоимости и без проведения аукциона.
Это привело к ущербу для муниципалитета, а в отношении уже бывшей сотрудницы возбудили уголовное дело. Сейчас она находится под арестом.
«По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — прокомментировали в управлении.
Максимальное наказание составляет 10 лет заключения.
Ранее дело завели на предпринимателя за продажу чужих участков в Ростовской области.