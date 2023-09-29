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Бывшую замглавы Азовского района задержали за махинации с землей

Бывшую замглавы Азовского района задержали за махинации с землей

29 сентября 2023, 12:12
Фото: flickr.com/cogdog/cc by 2.0
Бывшую замглавы Азовского района задержали за махинации с землей
В Ростовской области задержали бывшую заместителя главы администрации Азовского района, которой вменяют превышение полномочий, сообщили в региональном УФСБ.

По данным управления, по решению подозреваемой муниципалитет остался без земельного участка сельскохозяйственного назначения. При этом его передали по значительно заниженной от рыночной стоимости и без проведения аукциона.

Это привело к ущербу для муниципалитета, а в отношении уже бывшей сотрудницы возбудили уголовное дело. Сейчас она находится под арестом.

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«По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — прокомментировали в управлении.

Максимальное наказание составляет 10 лет заключения.

Ранее дело завели на предпринимателя за продажу чужих участков в Ростовской области.

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