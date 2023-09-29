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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Что будет с ценами на недвижимость в Ростовской области осенью 2023 года

Что будет с ценами на недвижимость в Ростовской области осенью 2023 года

29 сентября 2023, 08:23
Фото: 1MI
Что будет с ценами на недвижимость в Ростовской области осенью 2023 года
В Ростовской области продолжают расти цены на недвижимость, которые бьют все новые и новые рекорды. Чего ждать в дальнейшем от стоимости квартир, в материале RostovGazeta.

Что может влиять на стоимость жилья

Стоит вспомнить, что 15 сентября было принято решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов до 13% годовых. Это вызвано необходимостью борьбы с высоким уровнем инфляции. Одной из причин такого положения дел стало ослабление курса национальной валюты летом этого года.

Важно отметить, что в августе уже значительно повышали ставку на 3,5 процентных пункта, тогда она достигла отметки в 12% годовых.

Сколько стоит жилье в Ростовской области

В августе текущего года в Ростове произошло повышение стоимости новых квартир. Цена за один метр квадратный жилья увеличилась на 5% и составила около 123 тысяч рублей.

Особенно заметно подорожали квартиры в новых домах в Октябрьском районе города. Здесь цены увеличились на 15% и достигли отметки в 122,5 тысячи рублей.

Также значительно выросла стоимость новостроек в Западном районе. А в Советском цена за «квадрат» увеличилась с 113,7 тысячи до 123,9 тысячи рублей.

Наиболее дорогие квартиры в новых домах оказались в центре города. В частности, в Кировском районе цены достигли 149,3 тысячи рублей за один квадратный метр, а в Ленинском районе — 139 тысяч рублей.

При этом в Первомайском районе цены за этот период упали. Здесь стоимость квадратного метра снизилась на 0,8% и сейчас составляет 97,9 тысячи рублей.

Сколько стоит жилье в Ростовской областиСколько стоит жилье в Ростовской области
Сколько стоит жилье в Ростовской области
Фото: 1MI

Что будет с ценами на жилье в Ростове

Генеральный директор MAR CONSULT Дмитрий Шиманов рассказал корреспонденту RostovGazeta, что сейчас движется полномасштабный экономический кризис и можно наблюдать невиданную инфляцию во всех сферах.

«Мы уже находимся в состоянии угрожающей инфляционной спирали и ЦБ решил нивелировать риски кризиса через повышение ставки. Сейчас снижается покупательская способность и как результат мы скоро увидим сокращение товарооборота в стране. Производители будут стараться повышать цены, что в свою очередь приведет к еще большему ухудшению спроса», — рассказал эксперт.

Он уточнил, что в этой ситуации рынок недвижимости окажется под давлением. По его словам, есть вероятность, что часть девелоперов не сможет рассчитаться с банками и они перейдут под государственный контроль. Собеседник предположил, что цены на недвижимость пока останутся на месте, но расти будут скидки.

«В таком режиме рынок пробудет 18-24 месяцев, после чего цены опять пойдут вверх. Впрочем, жизнь человека идет, несмотря ни на какие события, и должно быть для конкретного человека нет более подходящего момента для покупки недвижимости, чем момент продиктованный его судьбой. Поэтому, если такой момент назрел, то обращать внимание на экономическую ситуацию я бы не стал, а лучше оценил, на сколько эта покупка встроится в жизнь и создаст благоприятные условия для развития», — поделился мнением Дмитрий Шиманов.

для конкретного человека нет более подходящего момента для покупки недвижимости, чем момент продиктованный его судьбойдля конкретного человека нет более подходящего момента для покупки недвижимости, чем момент продиктованный его судьбой
для конкретного человека нет более подходящего момента для покупки недвижимости, чем момент продиктованный его судьбой
Фото: 1MI

Когда лучше покупать квартиру

Не откладывать вопрос покупки жилья на потом посоветовала основатель агентства недвижимости Malina City Алена Малинина. Она привела в пример ситуацию на рынке недвижимости в Санкт-Петербурге, где некоторые застройщики только за сентябрь три раза повышали цены из-за высокого спроса.

«С 20 сентября минимальный размер первоначального взноса по государственным программам возможен от 20,01%, ранее было от 15%. Ипотеку на вторичном рынке пока можно оформить со взносом от 10%. Центробанк повысил ключевую ставку до 13%, следовательно, ставки по ипотеке на вторичном рынке будут увеличены», — рассказала Алена Малинина и добавила, что некоторые банки уже подняли ставку по госпрограмме до 8%.

Ранее другой эксперт рассказал, стоит ли сейчас приобретать жилье в Ростове или подождать.

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