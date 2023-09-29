Что будет с ценами на недвижимость в Ростовской области осенью 2023 года

В августе текущего года в Ростове произошло повышение стоимости новых квартир. Цена за один метр квадратный жилья увеличилась на 5% и составила около 123 тысяч рублей.



Особенно заметно подорожали квартиры в новых домах в Октябрьском районе города. Здесь цены увеличились на 15% и достигли отметки в 122,5 тысячи рублей.



Также значительно выросла стоимость новостроек в Западном районе. А в Советском цена за «квадрат» увеличилась с 113,7 тысячи до 123,9 тысячи рублей.



Наиболее дорогие квартиры в новых домах оказались в центре города. В частности, в Кировском районе цены достигли 149,3 тысячи рублей за один квадратный метр, а в Ленинском районе — 139 тысяч рублей.



При этом в Первомайском районе цены за этот период упали. Здесь стоимость квадратного метра снизилась на 0,8% и сейчас составляет 97,9 тысячи рублей.