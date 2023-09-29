Что будет с ценами на недвижимость в Ростовской области осенью 2023 года

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Стоит вспомнить, что 15 сентября было принято решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов до 13% годовых. Это вызвано необходимостью борьбы с высоким уровнем инфляции. Одной из причин такого положения дел стало ослабление курса национальной валюты летом этого года.
Важно отметить, что в августе уже значительно повышали ставку на 3,5 процентных пункта, тогда она достигла отметки в 12% годовых.
В августе текущего года в Ростове произошло повышение стоимости новых квартир. Цена за один метр квадратный жилья увеличилась на 5% и составила около 123 тысяч рублей.
Особенно заметно подорожали квартиры в новых домах в Октябрьском районе города. Здесь цены увеличились на 15% и достигли отметки в 122,5 тысячи рублей.
Также значительно выросла стоимость новостроек в Западном районе. А в Советском цена за «квадрат» увеличилась с 113,7 тысячи до 123,9 тысячи рублей.
Наиболее дорогие квартиры в новых домах оказались в центре города. В частности, в Кировском районе цены достигли 149,3 тысячи рублей за один квадратный метр, а в Ленинском районе — 139 тысяч рублей.
При этом в Первомайском районе цены за этот период упали. Здесь стоимость квадратного метра снизилась на 0,8% и сейчас составляет 97,9 тысячи рублей.
Генеральный директор MAR CONSULT Дмитрий Шиманов рассказал корреспонденту RostovGazeta, что сейчас движется полномасштабный экономический кризис и можно наблюдать невиданную инфляцию во всех сферах.
«Мы уже находимся в состоянии угрожающей инфляционной спирали и ЦБ решил нивелировать риски кризиса через повышение ставки. Сейчас снижается покупательская способность и как результат мы скоро увидим сокращение товарооборота в стране. Производители будут стараться повышать цены, что в свою очередь приведет к еще большему ухудшению спроса», — рассказал эксперт.
Он уточнил, что в этой ситуации рынок недвижимости окажется под давлением. По его словам, есть вероятность, что часть девелоперов не сможет рассчитаться с банками и они перейдут под государственный контроль. Собеседник предположил, что цены на недвижимость пока останутся на месте, но расти будут скидки.
«В таком режиме рынок пробудет 18-24 месяцев, после чего цены опять пойдут вверх. Впрочем, жизнь человека идет, несмотря ни на какие события, и должно быть для конкретного человека нет более подходящего момента для покупки недвижимости, чем момент продиктованный его судьбой. Поэтому, если такой момент назрел, то обращать внимание на экономическую ситуацию я бы не стал, а лучше оценил, на сколько эта покупка встроится в жизнь и создаст благоприятные условия для развития», — поделился мнением Дмитрий Шиманов.
Не откладывать вопрос покупки жилья на потом посоветовала основатель агентства недвижимости Malina City Алена Малинина. Она привела в пример ситуацию на рынке недвижимости в Санкт-Петербурге, где некоторые застройщики только за сентябрь три раза повышали цены из-за высокого спроса.
«С 20 сентября минимальный размер первоначального взноса по государственным программам возможен от 20,01%, ранее было от 15%. Ипотеку на вторичном рынке пока можно оформить со взносом от 10%. Центробанк повысил ключевую ставку до 13%, следовательно, ставки по ипотеке на вторичном рынке будут увеличены», — рассказала Алена Малинина и добавила, что некоторые банки уже подняли ставку по госпрограмме до 8%.
Ранее другой эксперт рассказал, стоит ли сейчас приобретать жилье в Ростове или подождать.