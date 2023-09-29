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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

В Ростовской области за разбойное нападение и убийство осудили двух жителей Новошахтинска

Два жителя Ростовской области ради денег и драгоценностей зарезали своего знакомого

29 сентября 2023, 06:05
Фото: 1MI
В Ростовской области за разбойное нападение и убийство осудили двух жителей Новошахтинска

Два жителя Ростовской области ради грабежа зарезали своего знакомого

В Ростовской области за разбойное нападение и убийство осудили двух жителей Новошахтинска, рассказали в Следкоме.

Суд вынес приговор двум жителям Новошахтинска. Их признали виновными в убийстве знакомого в ходе разбойного нападения.

Преступления мужчины совершили в мае прошлого года. Тогда они решили ограбить своего 29-летнего приятеля. Они ворвались к мужчине домой и нанесли ему 36 ударов ножом в разные части тела. После убийства злоумышленники забрали все деньги драгоценности, а дом подожгли.

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Преступников удалось быстро задержать. Во время расследования дела они находились под стражей.

На днях суд присяжных вынес одному из участников преступления приговор в виде 20 лет лишения свободы, а другому — в виде 17 лет лишения свободы. Отбывать они их будут в колонии строгого режима.

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