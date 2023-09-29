Два жителя Ростовской области ради денег и драгоценностей зарезали своего знакомого

Преступления мужчины совершили в мае прошлого года. Тогда они решили ограбить своего 29-летнего приятеля. Они ворвались к мужчине домой и нанесли ему 36 ударов ножом в разные части тела. После убийства злоумышленники забрали все деньги драгоценности, а дом подожгли.