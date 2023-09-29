Движение транспорта ограничат на трассе «Ростов — Азов» с 1 октября

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Дорожные рабочие займутся устранением дефектов на трассе «Ростов — Азов». Из-за этого там временно ограничат движение транспорта.
Так, 1 октября с 07.00 до 18.00 проехать не получится по трассе до 13 километра в направлении Азова. В эти же часы ограничение будет действовать 6 октября, однако перекрыт будет следующий участок, до 19 километра.
Наконец, с 07.00 9 октября до 18.00 мск 11 октября проезд ограничат на участке от 5+810 километра до 19+863 километра по направлению в Ростов.
Напомним, часть трассы М-4 «Дон» в Ростовской области закроют на ремонт с 30 сентября.