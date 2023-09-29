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Published Сегодня, 15:02

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Движение транспорта ограничат на трассе «Ростов — Азов» с 1 октября

Движение транспорта ограничат на трассе «Ростов — Азов» с 1 октября

29 сентября 2023, 15:02
Фото: donland.ru
Движение транспорта ограничат на трассе «Ростов — Азов» с 1 октября
Из-за дорожных работ с 1 октября движение машин будет ограничено на трассе «Ростов — Азов», сообщили министерстве транспорта региона.

Дорожные рабочие займутся устранением дефектов на трассе «Ростов — Азов». Из-за этого там временно ограничат движение транспорта.

Так, 1 октября с 07.00 до 18.00 проехать не получится по трассе до 13 километра в направлении Азова. В эти же часы ограничение будет действовать 6 октября, однако перекрыт будет следующий участок, до 19 километра.

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Наконец, с 07.00 9 октября до 18.00 мск 11 октября проезд ограничат на участке от 5+810 километра до 19+863 километра по направлению в Ростов.

Напомним, часть трассы М-4 «Дон» в Ростовской области закроют на ремонт с 30 сентября.

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#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азовский район#Ростов#Дорожные ограничения в Ростовской области#Минтранспорта#RostovGazeta
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