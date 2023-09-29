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Эксперт рассказал, где работать ростовчанам, чтобы хорошо зарабатывать

Эксперт рассказал, где работать ростовчанам, чтобы хорошо зарабатывать

29 сентября 2023, 09:17
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, где работать ростовчанам, чтобы хорошо зарабатывать
Самые прибыльные профессии — в сфере дизайна и визуального оформления, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала профессиональный ростовский хедхантер Алёна Титаренко.

Средняя зарплата по Ростовской области в июне составила 55,7 тысячи рублей. При этом сами ростовчане, по данным опроса сервиса SuperJob, хотят зарабатывать 218 тысяч рублей в месяц.

По словам хедхантера, такие зарплаты сложно найти в каких-либо компаниях или организациях.

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«Зарплатного потолка нет только у самозанятых. Поэтому работу лучше не искать, а создавать самостоятельно. Самая прибыльная сфера сейчас — цифровая. Это и IT, и визуал, дизайн», — рассказывает Алёна Титаренко.

Она предлагает ростовчанам попробовать себя в роли фотографов, видеографов, саунд-дизайнер в и дизайнеров рекламы. По словам Алёны Титаренко, плюс этих профессий в том, что исполнитель может самостоятельно установить цену на свои услуги и работать столько, сколько захочет.

Она предлагает ростовчанам попробовать себя в роли фотографов, видеографов, саунд-дизайнер в и дизайнеров рекламы. Она предлагает ростовчанам попробовать себя в роли фотографов, видеографов, саунд-дизайнер в и дизайнеров рекламы.
Она предлагает ростовчанам попробовать себя в роли фотографов, видеографов, саунд-дизайнер в и дизайнеров рекламы.
Фото: 1MI

«Также хорошо зарабатывают узкоспециальные юристы, инженерно-технический проектировщики, сотрудники газо- и нефте добывающей промышленности», — говорит хедхантер.

Алёна Титаренко добавляет, что в IT-сфере самыми прибыльным профессиями в 2023 году считаются С++ разработчик и Data-инженер.

Ранее RostovGazeta писала о том, что Центробанк заявил о росте зарплат в Ростовской области.

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