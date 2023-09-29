Эксперт рассказал, где работать ростовчанам, чтобы хорошо зарабатывать

Она предлагает ростовчанам попробовать себя в роли фотографов, видеографов, саунд-дизайнер в и дизайнеров рекламы. По словам Алёны Титаренко, плюс этих профессий в том, что исполнитель может самостоятельно установить цену на свои услуги и работать столько, сколько захочет.