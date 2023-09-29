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Эксперт рассказал грозит ли России дефицит из-за отсутствия пищевых добавок

29 сентября 2023, 10:10
Почти каждый российский продукт содержит компоненты из-за границы. Однако это не представляет угрозу для России, поскольку дефицит иностранных компонентов отсутствует.

Это было заявлено доктором технических наук, профессором, директором НИИ по качеству, безопасности и технологии специализированных пищевых продуктов при РЭУ им. Г.В.Плеханова Татьяной Савенковой.

«Учитывая, что до 85-90% пищевых ингредиентов являются импортными, иностранные добавки присутствуют в каждом российском продукте. Однако, сейчас нет острой нехватки пищевых добавок, как это было в 2021–2022 годах», — объяснила эксперт в интервью корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако, по словам Савенковой, рынок адаптировался, найдены новые поставщики, и склады заполнены.

«В случае изменения экономической и политической ситуации, потенциально может возникнуть дефицит: сбои в логистике, технологические аварии на предприятиях — рынок немедленно реагирует на такие события», — добавила она.

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