Эксперт рассказал грозит ли России дефицит из-за отсутствия пищевых добавок

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Это было заявлено доктором технических наук, профессором, директором НИИ по качеству, безопасности и технологии специализированных пищевых продуктов при РЭУ им. Г.В.Плеханова Татьяной Савенковой.
«Учитывая, что до 85-90% пищевых ингредиентов являются импортными, иностранные добавки присутствуют в каждом российском продукте. Однако, сейчас нет острой нехватки пищевых добавок, как это было в 2021–2022 годах», — объяснила эксперт в интервью корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Однако, по словам Савенковой, рынок адаптировался, найдены новые поставщики, и склады заполнены.
«В случае изменения экономической и политической ситуации, потенциально может возникнуть дефицит: сбои в логистике, технологические аварии на предприятиях — рынок немедленно реагирует на такие события», — добавила она.