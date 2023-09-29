Эксперт рассказал грозит ли России дефицит из-за отсутствия пищевых добавок

«Учитывая, что до 85-90% пищевых ингредиентов являются импортными, иностранные добавки присутствуют в каждом российском продукте. Однако, сейчас нет острой нехватки пищевых добавок, как это было в 2021–2022 годах», — объяснила эксперт в интервью корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».