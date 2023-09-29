Эксперт разъяснил, к чему приведет «перегрев» ипотеки в Ростове

Однако, предупреждает спикер, такой подход может негативно сказаться на застройщиках. Во-первых, квартиры перестанут покупать для перепродажи, поскольку зарабатывать на этом уже не получится. Во-вторых, если упадут продажи, то у застройщиков начнут расти ставки по проектному финансированию, которое гасится за счет эскроу-счетов.