Эксперт разъяснил, к чему приведет «перегрев» ипотеки в Ростове

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Напомним, что ЦБ РФ выступил с заявлением о признаках «перегрева» на рынке ипотеки. Однако эксперт констатирует, что «перегрева» на ипотечном рынке в Ростовской области нет.
«В августе активно шли продажи на первичном рынке жилья. На вторичке наблюдалось некое затишье. Но в сентябре, когда ввели ограничительный барьер до 20% на первоначальный взнос — наметилось небольшое снижение спроса», — делится информацией Андрей Фоменко.
Спикер подчеркивает, что каждое заявление регулятора оказывает серьезное влияние на рынок недвижимости.
Собеседник предполагает, что обеспокоенность ЦБ РФ вызывает образовавшийся разрыв в цене между дешевой ипотекой на первичном рынке и стоимостью вторичного жилья. Этот разрыв, по мнению эксперта, образовался из-за низких процентных ставок льготного кредитования при покупке квартир в новостройках.
Оценивая дорогие кредиты для вторички, ростовчане склонялись к дешевым, льготным кредитам на покупку квартир в новостройках. А повышение спроса на первичное жилье, по законам рынка, вело к еще большему его подорожанию.
«Пока я могу только предположить, что заявление регулятора о признаках „перегрева“ ипотеки приведет к пересмотру процентной ставки по льготному кредитованию. Возможно, в дальнейшем она будет повышаться», — делится мнением Фоменко.
Однако, предупреждает спикер, такой подход может негативно сказаться на застройщиках. Во-первых, квартиры перестанут покупать для перепродажи, поскольку зарабатывать на этом уже не получится. Во-вторых, если упадут продажи, то у застройщиков начнут расти ставки по проектному финансированию, которое гасится за счет эскроу-счетов.
«Следует также понимать, что заявления о признаках „перегрева“ ипотеки могут дать и обратный эффект. Пока не подняли ставки по льготному кредитованию, не исключено, что люди сейчас начнут активно скупать жилье на первичном рынке», — полагает эксперт.
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