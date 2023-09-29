ФК «Ростов» не смог победить «Урал» в домашнем матче 29 сентября

Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
Футбольный клуб «Ростов» встретился с «Уралом» на домашней арене в рамках РПЛ. Игра закончилась со счет 2:2.
Счет на 4-й минуте открыли гости. Позже, на 17-й минуте, они удвоили свое преимущество. «Ростов» смог отыграться на 33-ей и 47-й минуте. Голы забили Осипенко и Бевеев.
Сейчас «Ростов» находится на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Следующая игра команды состоится 7 октября с «Краснодаром».
Напомним, прошлый матч ФК «Ростов» также вничью сыграл с ЦСКА. RostovGazeta подробно рассказывала об этой игре.