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Published Сегодня, 18:50

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Футбольный клуб "Ростов" сыграл вничью с "Уралом" на домашней арене

ФК «Ростов» не смог победить «Урал» в домашнем матче 29 сентября

29 сентября 2023, 18:50
Фото: ФК "Ростов"
Футбольный клуб "Ростов" сыграл вничью с "Уралом" на домашней арене
Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с «Уралом» на домашней арене, игра закончилась со счетом 2:2.

Футбольный клуб «Ростов» встретился с «Уралом» на домашней арене в рамках РПЛ. Игра закончилась со счет 2:2.

Счет на 4-й минуте открыли гости. Позже, на 17-й минуте, они удвоили свое преимущество. «Ростов» смог отыграться на 33-ей и 47-й минуте. Голы забили Осипенко и Бевеев.

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Сейчас «Ростов» находится на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Следующая игра команды состоится 7 октября с «Краснодаром».

Напомним, прошлый матч ФК «Ростов» также вничью сыграл с ЦСКА. RostovGazeta подробно рассказывала об этой игре.

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