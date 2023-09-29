Исследование: DeepTech в каждой пятой сделке стартапов РФ

Подчеркнем, что DeepTech представляет собой разработки в области искусственного интеллекта, новой мобильности (электротранспорт, дроны и т. п.), космических и квантовых технологий, life sciences, агротехнологий, энергетики, блокчейна, новых материалов, робототехники и сенсорики. Стартапы такого рода могут кардинально изменить работу отраслей и привести к появлению новых рынков. Самым популярным направлением DeepTech среди инвесторов в России в последнее время стали life sciences. Уточним, что оно включает в себя медицинские устройства, персонализированную медицину на основе искусственного интеллекта, генетику, синтетическую биологию и другие. 46,1 процента всех инвестиций приходится именно на Life sciences.