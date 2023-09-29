Исследование: DeepTech в каждой пятой сделке стартапов РФ

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Об этом сообщил партнер фонда «Восход» Артур Мартиросов. По словам Мартиросова, в январе — июле текущего года венчурные инвестиции выросли на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составили 79,5 миллиона долларов. Средний размер инвестиций в один DeepTech-проект в прошлом году — 2,1 миллиона долларов.
Подчеркнем, что DeepTech представляет собой разработки в области искусственного интеллекта, новой мобильности (электротранспорт, дроны и т. п.), космических и квантовых технологий, life sciences, агротехнологий, энергетики, блокчейна, новых материалов, робототехники и сенсорики. Стартапы такого рода могут кардинально изменить работу отраслей и привести к появлению новых рынков. Самым популярным направлением DeepTech среди инвесторов в России в последнее время стали life sciences. Уточним, что оно включает в себя медицинские устройства, персонализированную медицину на основе искусственного интеллекта, генетику, синтетическую биологию и другие. 46,1 процента всех инвестиций приходится именно на Life sciences.
Кроме этого, наиболее крупные финансирования получили робототехника и сенсорика (17,5 процента всех инвестиций с 2017 года) и нейронные сети (12,7 процента инвестиций). Об этом рассказала на презентации Анна Раевская, руководитель аналитического центра Агентства инноваций Москвы.
Стоит отметить, что 89 процентов НФТ-токенов ничего не стоят, поскольку находятся в серой зоне и их права не подтверждены. Таким образом, будущее — за легальными токенами, первые из которых были выпущены компанией «Интеррос» Владимира Потанина на фрески Эрмитажа.