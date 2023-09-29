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Как писатель Максим Горький работал грузчиком в Ростове

Как писатель Максим Горький работал грузчиком в Ростове

29 сентября 2023, 18:52
Фото: Gallen-Kallelan Museo/cc0/flickr.com
Как писатель Максим Горький работал грузчиком в Ростове

Краевед Багдыков рассказал, как писатель Горький работал грузчиком в Ростове

Как мы знаем, считается, что выдающийся пролетарский писатель Максим Горький работал грузчиком в порту Ростова в девяностых годах девятнадцатого века. И по легенде — вроде бы как именно у нас в городе писателю пришла мысль о том, что «человек звучит гордо».

Более того, в 1938 году краевед Лунин разыскал грузчиков, которые работали вместе с Горьким. Краеведы также приводят высказывания самого Горького о Ростове, когда он был проездом через наш город в 1928 году: «Грязный был ваш городишко, мало платили трудовому человеку, полиция была свирепой».

Но я уверен, что в то время ничего другого о дореволюционном Ростове Горький сказать и не мог. При этом надо признать, жизнь портовых грузчиков была очень тяжелой. Они работали по 12−14 часов в сутки. Как говорится, «от зари до зари». Работа была очень тяжелой и неблагодарной. Ведь платили за нее немного.

По данным краеведа Любови Феоктистовны Волошиновой, вначале Горький проживал на Богатяновке, в Державинском переулке, в домике портового грузчика Н. Г. Щербакова. В этом доме вместе с Горьким жило много людей. Спали в доме на полу и во дворе. Поскольку Горький (в то время Алексей Пешков) был единственно грамотным среди ростовских грузчиков, то он им читал брошюры и книги, вел беседы.

И опять-таки по воспоминаниям и байкам того советского периода, вел Горький беседы революционного характера. Что, думаю, вполне вероятно, так как какие еще настроения могли быть у грузчиков, которые работали как проклятые, а зарабатывали мало.

Затем, по воспоминаниям, Горький жил в ночлежке для портовых грузчиков, которая располагалась на углу улицы Донской и Большого проспекта. К сожалению, это здание до наших дней не сохранилось.

Затем, по воспоминаниям, Горький жил в ночлежке для портовых грузчиков, которая располагалась на углу улицы Донской и Большого проспекта. (Ростовский порт в 1900-х г.)Затем, по воспоминаниям, Горький жил в ночлежке для портовых грузчиков, которая располагалась на углу улицы Донской и Большого проспекта. (Ростовский порт в 1900-х г.)
Затем, по воспоминаниям, Горький жил в ночлежке для портовых грузчиков, которая располагалась на углу улицы Донской и Большого проспекта. (Ростовский порт в 1900-х г.)
Фото: Автор неизвестен/сс0/wikimedia.org

Вокруг имени Максима Горького создавалось немало легенд в советское время. Но его действительно называли босяком-романтиком.

Нельзя не сказать, что в девяностые годы минувшего века некоторые даже ставили под сомнение сам факт пребывания Горького в Ростове. Но это неверно. Сохранились свидетельства о первом пребывании Горького (Алексея Пешкова) в нашем городе. Он писал Павлу Максимову, который впоследствии стал основателем Донского отделения Союза писателей и с которым длительное время переписывался: «Хождение мое было вызвано не стремлением к бродяжничеству, а желанием видеть, где я живу, что за народ вокруг меня».

Вообще, Горький приехал к нам в город, чтобы заработать себе денег на жизнь. Говорят, что он таскал мешки в нашем порту по 12 часов в день, получая за это по 75 копеек в день.

Надо также учесть, что судов в наш Ростовский порт тогда приходило много. А причалы были еще свайные. То есть по перекинутым с берега деревянным мостикам грузчики таскали мешки с разными товарами. Вот так и работал у нас выдающийся пролетарский писатель.

Во второй раз Горький посетил Ростов в 1928 году. Но тогда писателя встречали с большими почестями, ведь он был уже хорошо известен в нашей стране. Горький ехал на Кавказ проездом через Ростов. Но это ему не помешало выступить перед горожанами с пламенной речью.

Затем писатель побывал в Ростове в 1929 году. Он встречался с рабочими паровозоремонтного завода имени Ленина и железнодорожниками Ростовского узла, побывал также на стройке «Ростсельмаша».

Горький встречался с рабочими паровозоремонтного завода имени Ленина и железнодорожниками Ростовского узла, побывал также на стройке «Ростсельмаша».Горький встречался с рабочими паровозоремонтного завода имени Ленина и железнодорожниками Ростовского узла, побывал также на стройке «Ростсельмаша».
Горький встречался с рабочими паровозоремонтного завода имени Ленина и железнодорожниками Ростовского узла, побывал также на стройке «Ростсельмаша».
Фото: Автор неизвестен/pastvu.com/CC0

Несмотря на то что у нас в стране еще в 1991 году сменился государственный строй, Горького по-прежнему ценят и любят, особенно в нашем городе.

22 сентября 2023 года в Ростове в «Шолохов-Центре» открылась выставка «Горький… и другие». Она приурочена к 155-летию со дня рождения Алексея Максимовича. Среди мемориальных предметов и личных вещей писателя представлены и многочисленные фотографии Горького и его близких, друзей.

Почему выставка открылась именно в «Шолохов-Центре»? Да потому что Горький и Шолохов знали и высоко ценили друг друга.

Напомню, что Алексея Максимовича называли еще при жизни выдающимся пролетарским писателем. Он не только состоял в партии большевиков, а еще и дружил с Лениным и Сталиным.

При этом Горький был по-житейски мудрым человеком, философски смотрящим на нашу жизнь.

Мне как краеведу, например, нравится вот такое высказывание Алексея Максимовича: «Прошлое не безупречно, но упрекать его бессмысленно, а вот изучать полезно».

Я полностью согласен с писателем. И потому считаю, что и творческое наследие Горького мы, ныне живущие, должны непременно изучать. Это полезно. Поверьте.

Георгий Багдыков

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