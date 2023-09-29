Как писатель Максим Горький работал грузчиком в Ростове

Но я уверен, что в то время ничего другого о дореволюционном Ростове Горький сказать и не мог. При этом надо признать, жизнь портовых грузчиков была очень тяжелой. Они работали по 12−14 часов в сутки. Как говорится, «от зари до зари». Работа была очень тяжелой и неблагодарной. Ведь платили за нее немного.