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Карантин ввели в Ростове-на-Дону из-за гостьи из Америки

Карантин ввели в Ростове-на-Дону из-за гостей из Америки

29 сентября 2023, 10:15
Фото: 1MI
Карантин ввели в Ростове-на-Дону из-за гостьи из Америки

Карантин ввели в Ростове-на-Дону из-за американской бабочки

В Ростове-на-Дону установили две карантинные зоны из-за американской белой бабочки, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Во время обследования состояния территории обнаружили вредителя на Зеленом острове в Ростове. Из-за этого пришлось ввести карантинный фитосанитарный режим.

В данный момент площадь карантинной зоны составляет 3,2 тысячи гектаров.

Добавим, что аналогичная ситуация оказалась и на территории рощи СКА города, где также обнаружили бабочку.

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«Собственникам участков направили предостережения о недопустимости нарушения требований. Американская белая бабочка наносит непоправимый вред растениям, уничтожая полностью листву», — уточнили в управлении.

Добавим, что родиной этого вида является Северная Америка.

Ранее опасных растительноядных клопов обнаружили в Ростовской области.

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