Карантин ввели в Ростове-на-Дону из-за гостей из Америки

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Во время обследования состояния территории обнаружили вредителя на Зеленом острове в Ростове. Из-за этого пришлось ввести карантинный фитосанитарный режим.
В данный момент площадь карантинной зоны составляет 3,2 тысячи гектаров.
Добавим, что аналогичная ситуация оказалась и на территории рощи СКА города, где также обнаружили бабочку.
«Собственникам участков направили предостережения о недопустимости нарушения требований. Американская белая бабочка наносит непоправимый вред растениям, уничтожая полностью листву», — уточнили в управлении.
Добавим, что родиной этого вида является Северная Америка.
Ранее опасных растительноядных клопов обнаружили в Ростовской области.