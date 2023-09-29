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Published Сегодня, 14:32

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Updated Сегодня, 14:34

Кибердружину создадут в Ростовской области для защиты местных жителей от мошенников

Кибердружину создадут в Ростовской области для защиты жителей от мошенников

29 сентября 2023, 14:32
Фото: 1MI
Кибердружину создадут в Ростовской области для защиты местных жителей от мошенников
Для борьбы с мошенниками в Ростовской области создадут кибердружину, рассказали в МВД.

В Ростовской области появится кибердружина для борьбы с мошенниками. Вступят в нее студенты IT-специальностей. Суть их деятельности будет состоять в информировании граждан о различных видах мошенничества. Уточняется, что участники кибердружины получат специальные удостоверения.

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В МВД напомнили, что в прошлом году кибермошенники похитили у жителей Ростовской области более миллиарда миллиардов рублей. Всего по России ущерб от их действий составил 90 миллиардов рублей.

Ранее эксперт рассказал RostovGazeta о новом виде кибермошенничества.

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