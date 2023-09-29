Кибердружину создадут в Ростовской области для защиты жителей от мошенников

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
В Ростовской области появится кибердружина для борьбы с мошенниками. Вступят в нее студенты IT-специальностей. Суть их деятельности будет состоять в информировании граждан о различных видах мошенничества. Уточняется, что участники кибердружины получат специальные удостоверения.
В МВД напомнили, что в прошлом году кибермошенники похитили у жителей Ростовской области более миллиарда миллиардов рублей. Всего по России ущерб от их действий составил 90 миллиардов рублей.
Ранее эксперт рассказал RostovGazeta о новом виде кибермошенничества.