Масштабные учения по гражданской обороне пройдут в Ростовской области 3 октября

Однако ранее власти Новочеркасска предупреждали об учениях по гражданской обороне в среду, 4 октября. Они запланированы во всех муниципалитетах Ростовской области. Ранее в документах администрации Ростова также указывалось, что учения по ГО в городе будут проводиться в дневное время в первую среду марта и октября.