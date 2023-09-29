Масштабные учения по гражданской обороне пройдут в Ростовской области 3 октября

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Во вторник 3 октября состоится штабная тренировка по гражданской обороне среди всех территориальных органов Роспотребнадзора и других звеньев РСЧС. Информацию об этом в Роспотребнадзоре официально подтвердили ТАСС.
При этом ранее Telegram-каналы сообщали, будто легенда учений будет состоять в том, что в России завершилась всеобщая мобилизация, а на отдельных территориях ввели военное положение, также появились зоны радиоактивного заражения. В Роспотребнадзоре информацию об этом никак не прокомментировали.
О проведении штабной тренировки в Ростовской области власти и Роспотребнадзор пока не сообщали. Информация об этом уточняется.
Однако ранее власти Новочеркасска предупреждали об учениях по гражданской обороне в среду, 4 октября. Они запланированы во всех муниципалитетах Ростовской области. Ранее в документах администрации Ростова также указывалось, что учения по ГО в городе будут проводиться в дневное время в первую среду марта и октября.