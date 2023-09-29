rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

Штабные учения по гражданской обороне пройдут в Ростовской области

Масштабные учения по гражданской обороне пройдут в Ростовской области 3 октября

29 сентября 2023, 06:08
Фото: 1MI
Штабные учения по гражданской обороне пройдут в Ростовской области
Штабные учения по гражданской обороне пройдут в Ростовской области и других регионах России 3 октября, пишет ТАСС.

Во вторник 3 октября состоится штабная тренировка по гражданской обороне среди всех территориальных органов Роспотребнадзора и других звеньев РСЧС. Информацию об этом в Роспотребнадзоре официально подтвердили ТАСС.

При этом ранее Telegram-каналы сообщали, будто легенда учений будет состоять в том, что в России завершилась всеобщая мобилизация, а на отдельных территориях ввели военное положение, также появились зоны радиоактивного заражения. В Роспотребнадзоре информацию об этом никак не прокомментировали.

Системы оповещения о ЧС проверят в Ростове-на-Дону в октябре
Узнать подробнее

О проведении штабной тренировки в Ростовской области власти и Роспотребнадзор пока не сообщали. Информация об этом уточняется.

Однако ранее власти Новочеркасска предупреждали об учениях по гражданской обороне в среду, 4 октября. Они запланированы во всех муниципалитетах Ростовской области. Ранее в документах администрации Ростова также указывалось, что учения по ГО в городе будут проводиться в дневное время в первую среду марта и октября.

Читайте также:
Жителей Ростовской области предупредили о работе экстренных сирен 4 октябряВласти Ростова разобрались, как распределят обязанности между службами в случае ЧСВ Ростове планируют создать учебно-консультационные пункты по ГО и ЧС
#Общество#Россия#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#Роспотребнадзор#Учения в Ростовской области#Ростов#Экстренные сирены в Ростовской области#Учения ГО и ЧС в Ростовской области#RostovGazeta
Подпишитесь
В Ростове готовы платить миллионы за избавление от мигрантов, а ночью слышат взрывы
Вчера, 15:04
Психолог рассказал о массовой осенней депрессии у жителей Ростова
Вчера, 15:10
В Россельхознадзоре сообщили о новых проверках точек с шаурмой в Ростове
Вчера, 14:18
Стало известно, какая будет погода в октябре в Ростовской области
Вчера, 14:16
Хакер предупредил жителей Ростова о новом виде кибермошенничества
Вчера, 13:53
«Пальцем в небо»: какой будет зима в Ростовской области
Вчера, 14:07