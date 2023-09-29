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На Левенцовке в Ростове-на-Дону до 15 декабря ограничат проезд

На Левенцовке в Ростове-на-Дону до 15 декабря ограничат проезд

29 сентября 2023, 09:50
Фото: 1MI
На Левенцовке в Ростове-на-Дону до 15 декабря ограничат проезд
В части Ростова-на-Дону до конца года ограничат движение из-за работ по модернизации инфраструктуры трамвая, сообщили в городской администрации.

Ограничения введут с 10 октября по 15 декабря, это коснется несколько участков дорог. В том числе от проспекта Солженицына до улицы Малиновского.

Кроме того, ограничения введут на кольцевой развязке на пересечении Солженицына и Еременко, пересечениях Ткачева и Солженицына, Еременко и Жданова. Весь этот период будут проводить работы.

Движение транспорта ограничат в Ростове на Московской из-за ремонта теплосетей
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Ранее до 20 декабря ограничили движение машин в переулке Халтуринском в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Кроме того, до 16 декабря в Ростове по нескольким улицам ограничат движение транспорта.

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