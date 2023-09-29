На Левенцовке в Ростове-на-Дону до 15 декабря ограничат проезд

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Ограничения введут с 10 октября по 15 декабря, это коснется несколько участков дорог. В том числе от проспекта Солженицына до улицы Малиновского.
Кроме того, ограничения введут на кольцевой развязке на пересечении Солженицына и Еременко, пересечениях Ткачева и Солженицына, Еременко и Жданова. Весь этот период будут проводить работы.
Ранее до 20 декабря ограничили движение машин в переулке Халтуринском в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
Кроме того, до 16 декабря в Ростове по нескольким улицам ограничат движение транспорта.