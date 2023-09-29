На маршруты западного направления в Ростове выйдут дополнительные автобусы «гармошка»

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
В департаменте транспорта Ростова-на-Дону отмечают, что подобные рейды проходят постоянно в часы «пик», при участии представителей компаний перевозчиков. Ведь основной поток горожан наблюдается на западном развороте с 17 до 20:00. Подобные мероприятия позволяют составить общую картину происходящего и проконтролировать работу общественного транспорта.
В вечернее время, действительно, здесь большой пассажиропоток. Однако очереди быстро исчезают, благодаря короткому интервалу движения автобусов, который составляет от 3 до 9 минут, в зависимости от маршрута.
Директор городского Департамента транспорта Вадим Шкабарня говорит, что очереди связаны с большим количеством желающих ехать сидя.
— Анализ ситуации показал, что скопление ростовчан, ожидающих транспорт в районе остановочных пунктов муниципальных маршрутов № 4, 16, 16а, 34, 34а, 26, 71 обусловлено желанием пассажиров занять места для сидения в автобусах, — поясняет директор Департамента транспорта Ростова-на-Дону Вадим Шкабарня.
Поэтому для увеличения провозной способности подвижного состава, а значит и количества сидячих мест, на популярные маршруты было принято решение добавить автобусы особо большого класса, известные многим как «гармошки».
— В ноябре на маршруты №16 и 71 выйдут автобусы особо большого класса по 2 единицы на каждый маршрут, — рассказал в процессе рейда директор Департамента транспорта Вадим Шкабарня.
Он также добавил, что по всем фактам недовыпуска автобусов на линию в отношении перевозчиков применяются штрафные санкции в рамках муниципальных контрактов.
Стоит напомнить, что городская администрация активно работает в направлении общественного транспорта. В городе появляются новые автобусы и открываются умные остановки. Также идет работа по привлечению водителей к пассажирским перевозкам в городской черте. С представителями транспортных компаний обсуждаются различные меры поддержки водителей автобусов и различных льгот. Недавно депутаты городской Думы Ростова-на-Дону, поддержали инициативу о предоставлении водителям муниципальных перевозчиков служебных квартир.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в этом году планируется изменить схему движения в Пролетарском районе, в частности, на улицах Комсомольской, Сарьяна и Мясникова. На этих улицах хотят ввести одностороннее движение с организацией спецполос для городского транспорта. А на площади 5-го Донского Корпуса, появится выделенная полоса для автобусов. Она будет пролегать от переулка Доломановского до переулка Братского в восточном направлении и появится 7 октября. Это вызвано необходимостью улучшить работу общественного транспорта на западном направлении.