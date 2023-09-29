rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

На маршруты западного направления в Ростове выйдут дополнительные автобусы «гармошка»

На маршруты западного направления в Ростове выйдут дополнительные автобусы «гармошка»

29 сентября 2023, 08:27
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Вчера вечером сотрудники городского департамента транспорта провели рейд по работе общественного транспорта на западном развороте Центрального рынка донской столицы. Причиной послужило большое количество критики на работу общественного транспорта, обслуживающего западный жилой массив.

В департаменте транспорта Ростова-на-Дону отмечают, что подобные рейды проходят постоянно в часы «пик», при участии представителей компаний перевозчиков. Ведь основной поток горожан наблюдается на западном развороте с 17 до 20:00. Подобные мероприятия позволяют составить общую картину происходящего и проконтролировать работу общественного транспорта.

В вечернее время, действительно, здесь большой пассажиропоток. Однако очереди быстро исчезают, благодаря короткому интервалу движения автобусов, который составляет от 3 до 9 минут, в зависимости от маршрута.

Директор городского Департамента транспорта Вадим Шкабарня говорит, что очереди связаны с большим количеством желающих ехать сидя.

— Анализ ситуации показал, что скопление ростовчан, ожидающих транспорт в районе остановочных пунктов муниципальных маршрутов № 4, 16, 16а, 34, 34а, 26, 71 обусловлено желанием пассажиров занять места для сидения в автобусах, — поясняет директор Департамента транспорта Ростова-на-Дону Вадим Шкабарня.

Поэтому для увеличения провозной способности подвижного состава, а значит и количества сидячих мест, на популярные маршруты было принято решение добавить автобусы особо большого класса, известные многим как «гармошки».

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

— В ноябре на маршруты №16 и 71 выйдут автобусы особо большого класса по 2 единицы на каждый маршрут, — рассказал в процессе рейда директор Департамента транспорта Вадим Шкабарня.

Он также добавил, что по всем фактам недовыпуска автобусов на линию в отношении перевозчиков применяются штрафные санкции в рамках муниципальных контрактов.

Стоит напомнить, что городская администрация активно работает в направлении общественного транспорта. В городе появляются новые автобусы и открываются умные остановки. Также идет работа по привлечению водителей к пассажирским перевозкам в городской черте. С представителями транспортных компаний обсуждаются различные меры поддержки водителей автобусов и различных льгот. Недавно депутаты городской Думы Ростова-на-Дону, поддержали инициативу о предоставлении водителям муниципальных перевозчиков служебных квартир.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в этом году планируется изменить схему движения в Пролетарском районе, в частности, на улицах Комсомольской, Сарьяна и Мясникова. На этих улицах хотят ввести одностороннее движение с организацией спецполос для городского транспорта. А на площади 5-го Донского Корпуса, появится выделенная полоса для автобусов. Она будет пролегать от переулка Доломановского до переулка Братского в восточном направлении и появится 7 октября. Это вызвано необходимостью улучшить работу общественного транспорта на западном направлении.

#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
На видео попало избиение ростовчанина, который пытался разобраться с шумной компанией
Сегодня, 06:44
Почти половина опрошенных в Ростовской области знают, как купить наркотики
Сегодня, 07:08
Октябрь в Ростовской области начнется с аномального тепла в 27 градусов
Сегодня, 06:43
Масштабные учения по гражданской обороне пройдут в Ростовской области 3 октября
Сегодня, 06:08
Погибшего в Нагорном Карабахе миротворца похоронят в Ростовской области
Сегодня, 05:44
В Таганроге досрочно прекратили полномочия депутата Завгороднего
Сегодня, 05:11