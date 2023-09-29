На маршруты западного направления в Ростове выйдут дополнительные автобусы «гармошка»

Ранее RostovGazeta сообщала, что в этом году планируется изменить схему движения в Пролетарском районе, в частности, на улицах Комсомольской, Сарьяна и Мясникова. На этих улицах хотят ввести одностороннее движение с организацией спецполос для городского транспорта. А на площади 5-го Донского Корпуса, появится выделенная полоса для автобусов. Она будет пролегать от переулка Доломановского до переулка Братского в восточном направлении и появится 7 октября. Это вызвано необходимостью улучшить работу общественного транспорта на западном направлении.