На Привокзальной в Ростове горожане нашли грязного, голого малыша двух лет

По словам ростовчанки, двухлетний малыш стоял один на улице Привокзальной, 3 в Ростове. Он кашлял, и был очень грязным. А все тело у него было покрыто красной сыпью, предположительно — от укусов домашних клопов. Возле ребенка собрались люди. Быстро нашли ему кофту, носочки. Предложили покушать, но малыш отказался.