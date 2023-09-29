На Привокзальной в Ростове горожане нашли грязного, голого малыша двух лет

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
По словам ростовчанки, двухлетний малыш стоял один на улице Привокзальной, 3 в Ростове. Он кашлял, и был очень грязным. А все тело у него было покрыто красной сыпью, предположительно — от укусов домашних клопов. Возле ребенка собрались люди. Быстро нашли ему кофту, носочки. Предложили покушать, но малыш отказался.
«А конфеты взял грязнющими, черными руками. Когда стал их разворачивать, чтобы скушать — отвернулся от людей. Похоже боялся, что лакомство могут отобрать», — рассказывает Юлия.
Горожане вызвали полицию и бригаду скорой помощи.
«Я попыталась вытереть ребенку салфеткой лицо, но он очень испугался. Реакция была такой странной, что стало понятно — с элементарной заботой малыш не знаком», — говорит собеседница.
По ее словам, полицию и скорую пришлось ждать минут 40. За это время люди обсуждали, откуда в районе железной дороги, где находятся производственные предприятия и собачий питомник, мог оказаться малыш. Мужчины обошли окрестности и обнаружили на этой территории грязный двор с жилым помещением.
«В помещении, которое слабо было похоже на жилое, в грязи, лежали детские вещи и спал мужчина. Как позже оказалось, это был отец ребенка», — сообщает Юлия.
Очевидцы добавляют, что во дворе дома стоял велосипед найденного малыша. Ребенок быстро влез на него.
Прибывшие на место сотрудники полиции вошли в дом. Там они обнаружили еще одного ребенка чуть по-старше — он спал, запутанный в одеяле. Мужчина проснулся и вышел на улицу. По словам ростовчан, его состояние, и красные глаза, вызывали много вопросов.
«Ребенок и правда называл его папой. Но совсем было не похоже, что это его ребенок. Дело в том, что малыш полностью светленький, с голубыми глазами. А мужчина — смуглый брюнет цыганской внешности», — делится мыслями Юлия.
Из документов у мужчины оказалось лишь свидетельство об опекунстве. Все остальное, в том числе и свидетельства о рождении детей, по его предположениям, могли быть у жены. Правда, где она находится, мужчина сказать не смог.
«Медики скорой помощи диагностировали у малыша бронхит. Сказали, что заберут детей. Хочется верить, что бедных малышей отберут у этих родителей, ведь такое отношение к детям недопустимо», — резюмирует Юлия.
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