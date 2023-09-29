На снос и расселение аварийных домов в Ростовской области потратят 30 млн руб

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Из резервного фонда Ростовской области более 30,5 миллиона рублей выделят на снос и расселение аварийных домов. Речь идет о зданиях в Донецке на улице Колхозной, 19; в Таганроге на улицах 1-я Надгорная, 10 и 3-я Надгорная, 55. На ликвидацию этих домов выделили 8,9 миллиона рублей.
Большая часть средств будет потрачена на снос 13 аварийных домов в Гуково. Местная администрация получи 21,6 миллиона рублей.
Ранее власти Ростова пообещали не уничтожать историческое здание, которое из-за отсутствия внимания пришло в аварийное состояние.