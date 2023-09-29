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Власти выделили более 30 млн руб на снос нескольких аварийных домов в Ростовской области

На снос и расселение аварийных домов в Ростовской области потратят 30 млн руб

29 сентября 2023, 16:17
Фото: 1MI
Власти выделили более 30 млн руб на снос нескольких аварийных домов в Ростовской области
Власти выделили более 30 миллионов рублей на снос нескольких аварийных домов в Ростовской области, сообщается на сайте правительства региона.

Из резервного фонда Ростовской области более 30,5 миллиона рублей выделят на снос и расселение аварийных домов. Речь идет о зданиях в Донецке на улице Колхозной, 19; в Таганроге на улицах 1-я Надгорная, 10 и 3-я Надгорная, 55. На ликвидацию этих домов выделили 8,9 миллиона рублей.

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Большая часть средств будет потрачена на снос 13 аварийных домов в Гуково. Местная администрация получи 21,6 миллиона рублей.

Ранее власти Ростова пообещали не уничтожать историческое здание, которое из-за отсутствия внимания пришло в аварийное состояние.

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