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Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

На видео попало жестокое избиение ростовчанина, который не мог уснуть

На видео попало избиение ростовчанина, который пытался разобраться с шумной компанией

29 сентября 2023, 06:44
Фото: 1MI
На видео попало жестокое избиение ростовчанина, который не мог уснуть
В Ростове-на-Дону избили местного жителя, который вышел разобраться с шумной компанией, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Они рассказали, что ночью под окнами начала шуметь компания и не успокаивалась. Жильцы близлежащих домов не могли уснуть и нормально отдохнуть перед рабочим днем.

Один из ростовчан принял решение спуститься и сделать замечание молодым людям, которые кричали матом и громко смеялись. Однако они проявили агрессию.

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«А когда спустился мужчина попросить их не шуметь, его избили», — написал автор. К публикации добавлено видео, на котором показан процесс нападения.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

«Шуметь ночью в спальном районе — это вызов обществу и характеризует он этих молодых людей как не воспитанных и не порядочных», — написали пользователи в комментариях.

«Жалко, что мужика больше никто не поддержал из соседей и не спустился на помощь», — заявили горожане.

Ранее психиатры проверят мужчину, напавшего на полицейского в Ростове с пистолетом.

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