На видео попало избиение ростовчанина, который пытался разобраться с шумной компанией

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Они рассказали, что ночью под окнами начала шуметь компания и не успокаивалась. Жильцы близлежащих домов не могли уснуть и нормально отдохнуть перед рабочим днем.
Один из ростовчан принял решение спуститься и сделать замечание молодым людям, которые кричали матом и громко смеялись. Однако они проявили агрессию.
«А когда спустился мужчина попросить их не шуметь, его избили», — написал автор. К публикации добавлено видео, на котором показан процесс нападения.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
«Шуметь ночью в спальном районе — это вызов обществу и характеризует он этих молодых людей как не воспитанных и не порядочных», — написали пользователи в комментариях.
«Жалко, что мужика больше никто не поддержал из соседей и не спустился на помощь», — заявили горожане.
Ранее психиатры проверят мужчину, напавшего на полицейского в Ростове с пистолетом.