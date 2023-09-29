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Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:30

Updated Сегодня, 17:30

Донскому Минздраву пришлось увеличить стоимость закупки вакцины от ковида, чтобы найти поставщиков

На закупку вакцины от ковида в Ростовской области потребовалось больше денег

29 сентября 2023, 17:28
Фото: 1MI
Донскому Минздраву пришлось увеличить стоимость закупки вакцины от ковида, чтобы найти поставщиков
Минздраву Ростовской области пришлось увеличить стоимость закупки вакцины от ковида, чтобы найти поставщиков, следует из данных на портале государственных закупок.

Министерство здравоохранения Ростовской области объявило о повторном конкурсе на закупку вакцины от коронавируса. Власти ранее выделяли на эти цели 10,4 миллиона рублей, однако этих денег, по всей видимости не хватило, и поставщика препарата найти не удалось.

Чиновники увеличили стоимость закупки до 11,3 миллиона рублей. Поставщик, если такой найдется, будет объявлен 9 октября.

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Количество необходимой вакцины не изменилось — региону нужно около 28 тысяч доз. Срок их поставки — до 8 декабря 2023 года.

Напомним, в Ростовской области уже зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Врачи связывают это с похолоданием и возросшими контактами в коллективах после отпусков и каникул.

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