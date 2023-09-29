На закупку вакцины от ковида в Ростовской области потребовалось больше денег

Министерство здравоохранения Ростовской области объявило о повторном конкурсе на закупку вакцины от коронавируса. Власти ранее выделяли на эти цели 10,4 миллиона рублей, однако этих денег, по всей видимости не хватило, и поставщика препарата найти не удалось.