На закупку вакцины от ковида в Ростовской области потребовалось больше денег

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Министерство здравоохранения Ростовской области объявило о повторном конкурсе на закупку вакцины от коронавируса. Власти ранее выделяли на эти цели 10,4 миллиона рублей, однако этих денег, по всей видимости не хватило, и поставщика препарата найти не удалось.
Чиновники увеличили стоимость закупки до 11,3 миллиона рублей. Поставщик, если такой найдется, будет объявлен 9 октября.
Количество необходимой вакцины не изменилось — региону нужно около 28 тысяч доз. Срок их поставки — до 8 декабря 2023 года.
Напомним, в Ростовской области уже зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Врачи связывают это с похолоданием и возросшими контактами в коллективах после отпусков и каникул.