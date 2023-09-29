Над Ростовской областью кружат боевые аэростаты, а жителям сказали ждать воя сирен

Обыски у нее решили провести после выявления схемы по покупке и продаже муниципальной земли в Чертковском районе. Чиновница попыталась скрыться, однако ее успели задержать. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.