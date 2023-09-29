Над Ростовской областью кружат боевые аэростаты, а жителям сказали ждать воя сирен

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Жители Ростовской области заметили в небе боевые аэростаты. СМИ пишут, что их могут использовать для выполнения задач на фронте. В частности, аэростаты помогают противостоять беспилотникам.
«Один из них недавно увидели в небе над Ростовскую областью во время учебных маневров перед отправкой в зону спецоперации», — пишет «Южный федеральный».
Боевые аэростаты оснащены радиолокационными системами, которые способны обнаружить БПЛА, приближающиеся к границе Ростовской области.
Власти об использовании в небе боевых аэростатах пока не распространялись. Официально информация об этом не подтверждалась.
В администрации Ростова подтвердили, что в среду, 4 октября, в городе состоится проверка систем оповещения населения о ЧС. В городе будет слышен вой автоматизированных сирен. Также учебную информацию запустят через радио и ТВ.
Тренировочное мероприятие запланировано с 10.30 мск до 11.00 мск. Жителей города попросили быть внимательными к передаваемой информации и звукам сирен.
Аналогичные учения гражданской обороны в этот же день пройдут и в других муниципалитетах Ростовской области.
В ФСБ Ростовской области рассказали об обысках у одной из руководительниц Чертковского отдела управления Росреестра. Дома у чиновницы нашли более пяти миллионов рублей и две сотни ювелирных украшений.
Однако больше всего удивляет то, что сотрудница Росреестра хранила дома винтовку, взрывпакет и порядка 280 патронов.
Обыски у нее решили провести после выявления схемы по покупке и продаже муниципальной земли в Чертковском районе. Чиновница попыталась скрыться, однако ее успели задержать. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.