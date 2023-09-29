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Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

В Ростовской области ждут звуков сирен и видят в небе боевые аэростаты

Над Ростовской областью кружат боевые аэростаты, а жителям сказали ждать воя сирен

29 сентября 2023, 15:56
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области ждут звуков сирен и видят в небе боевые аэростаты
В Ростовской области анонсировали учения по гражданской обороне, тем временем в небе над регионом заметили боевые аэростаты, а у одного из руководителей управления Росреестра нашли взрывпакет и патроны.

Защита с воздуха

Жители Ростовской области заметили в небе боевые аэростаты. СМИ пишут, что их могут использовать для выполнения задач на фронте. В частности, аэростаты помогают противостоять беспилотникам.

«Один из них недавно увидели в небе над Ростовскую областью во время учебных маневров перед отправкой в зону спецоперации», — пишет «Южный федеральный».

Боевые аэростаты оснащены радиолокационными системами, которые способны обнаружить БПЛА, приближающиеся к границе Ростовской области.

Власти об использовании в небе боевых аэростатах пока не распространялись. Официально информация об этом не подтверждалась.

Боевые аэростаты оснащены радиолокационными системами, которые способны обнаружить БПЛА, приближающиеся к границе Ростовской области.Боевые аэростаты оснащены радиолокационными системами, которые способны обнаружить БПЛА, приближающиеся к границе Ростовской области.
Боевые аэростаты оснащены радиолокационными системами, которые способны обнаружить БПЛА, приближающиеся к границе Ростовской области.
Фото: Midjourney
Боевые аэростаты заметили в небе над Ростовской области
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Вой сирен

В администрации Ростова подтвердили, что в среду, 4 октября, в городе состоится проверка систем оповещения населения о ЧС. В городе будет слышен вой автоматизированных сирен. Также учебную информацию запустят через радио и ТВ.

Тренировочное мероприятие запланировано с 10.30 мск до 11.00 мск. Жителей города попросили быть внимательными к передаваемой информации и звукам сирен.

Аналогичные учения гражданской обороны в этот же день пройдут и в других муниципалитетах Ростовской области.

Сирены зазвучат по всему Ростову-на-Дону 4 октября
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Винтовка и патроны у чиновницы

В ФСБ Ростовской области рассказали об обысках у одной из руководительниц Чертковского отдела управления Росреестра. Дома у чиновницы нашли более пяти миллионов рублей и две сотни ювелирных украшений.

Однако больше всего удивляет то, что сотрудница Росреестра хранила дома винтовку, взрывпакет и порядка 280 патронов.

Однако больше всего удивляет то, что сотрудница Росреестра хранила дома винтовку, взрывпакет и порядка 280 патронов.Однако больше всего удивляет то, что сотрудница Росреестра хранила дома винтовку, взрывпакет и порядка 280 патронов.
Однако больше всего удивляет то, что сотрудница Росреестра хранила дома винтовку, взрывпакет и порядка 280 патронов.
Фото: pxhere.com

Обыски у нее решили провести после выявления схемы по покупке и продаже муниципальной земли в Чертковском районе. Чиновница попыталась скрыться, однако ее успели задержать. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

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