О нападении пьяной толпы на жителя Ростова в полиции узнали из соцсетей

В полиции заявили, что об инциденте узнали из социальных сетей. «В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции была обнаружена публикация на одном из телеграмм-каналов, сопровождающаяся видео, на котором видно, как гражданин избивает своего оппонента. По данному факту полицейскими проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе донской полиции.