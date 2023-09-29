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Published Сегодня, 14:55

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Updated Сегодня, 14:57

В полиции прокомментировали избиение местного жителя шумной компанией в Ростове

О нападении пьяной толпы на жителя Ростова в полиции узнали из соцсетей

29 сентября 2023, 14:55
Фото: 1MI
В полиции прокомментировали избиение местного жителя шумной компанией в Ростове
В полиции организовали проверку по факту избиения ростовчанина шумной компанией во дворе жилого дома, заявили в МВД региона.

Минувшей ночью житель Ростова стал жертвой массового избиения. Мужчина сделал замечание компании, шумевшей под окнами многоквартирного дома. Однако молодые люди отказались утихомириться и избили местного жителя.

На видео попало избиение ростовчанина, который пытался разобраться с шумной компанией
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В полиции заявили, что об инциденте узнали из социальных сетей. «В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции была обнаружена публикация на одном из телеграмм-каналов, сопровождающаяся видео, на котором видно, как гражданин избивает своего оппонента. По данному факту полицейскими проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе донской полиции.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала об этом происшествии. Избиение ростовчанина также попало на видео.

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