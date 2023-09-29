О нападении пьяной толпы на жителя Ростова в полиции узнали из соцсетей

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Минувшей ночью житель Ростова стал жертвой массового избиения. Мужчина сделал замечание компании, шумевшей под окнами многоквартирного дома. Однако молодые люди отказались утихомириться и избили местного жителя.
В полиции заявили, что об инциденте узнали из социальных сетей. «В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции была обнаружена публикация на одном из телеграмм-каналов, сопровождающаяся видео, на котором видно, как гражданин избивает своего оппонента. По данному факту полицейскими проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе донской полиции.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала об этом происшествии. Избиение ростовчанина также попало на видео.