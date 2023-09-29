rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:39

Published Сегодня, 16:39

Modified Сегодня, 16:40

Updated Сегодня, 16:40

Объявлен старт всероссийской акции «Цифровой Диктант»

Объявлен старт всероссийской акции «Цифровой Диктант»

29 сентября 2023, 16:39
Фото: РАЭК
С 29 сентября по 15 октября пройдет всероссийская акция «Цифровой Диктант» — самая масштабная внеучебная проверка знаний в сфере интернет-технологий. Участники смогут проверить себя, свой уровень цифровых компетенций как в онлайн-, так и в офлайн-формате.

В первый день проведения диктант прошли около 35 тысяч человек.

Организатор акции ­– РАЭК, соорганизаторы — АНО «Цифровая экономика» и Народный фронт (НФ). Событие проводится при поддержке Минцифры России и Департамента информационных технологий города Москвы. Акция реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Генеральным партнером акции выступает «Авито». Информационный партнер — медиахолдинг 1MI.

Директор РАЭК и идеолог диктанта Сергей Гребенников провел ток-шоу, в котором организаторы и партнеры акции рассказали о главных целях на этот год и вспомнили успехи предыдущего сезона. По мнению участников разговора, проект был создан в том числе для ознакомления россиян с отечественными цифровыми сервисами и продуктами. Возраст участников тестирования начинается от 10 лет. Все участники диктанта проверят свои знания в четырех категориях: цифровые компетенции, цифровое потребление, цифровая безопасность, новые технологии.

Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко отметил, что акцию поддерживают технологические лидеры России, представители государства и бизнес-сообщества. Ее широко поддерживают и все регионы страны. Некоторые из них приняли участие в церемонии открытия. В рамках диктанта образовательные мероприятия, лекции и мастер-классы пройдут во всех регионах России.

Следить за календарем мероприятий можно на сайте ЦифровойДиктант.рф.

#Общество
Подпишитесь
Над Ростовской областью кружат боевые аэростаты, а жителям сказали ждать воя сирен
Сегодня, 15:56
Жительница Гукова пожаловалась на странности при подтверждении инвалидности
Сегодня, 15:09
О нападении пьяной толпы на жителя Ростова в полиции узнали из соцсетей
Сегодня, 14:55
В аптеке рассказали, как Ростовская область справляется с перебоями лекарств
Сегодня, 14:47
На Привокзальной в Ростове горожане нашли грязного, голого малыша двух лет
Сегодня, 13:10
Общественники заявили, что здоровой ростовчанке насильно сделали укол в психбольнице
Сегодня, 13:09