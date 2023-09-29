Объявлен старт всероссийской акции «Цифровой Диктант»

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
В первый день проведения диктант прошли около 35 тысяч человек.
Организатор акции – РАЭК, соорганизаторы — АНО «Цифровая экономика» и Народный фронт (НФ). Событие проводится при поддержке Минцифры России и Департамента информационных технологий города Москвы. Акция реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Генеральным партнером акции выступает «Авито». Информационный партнер — медиахолдинг 1MI.
Директор РАЭК и идеолог диктанта Сергей Гребенников провел ток-шоу, в котором организаторы и партнеры акции рассказали о главных целях на этот год и вспомнили успехи предыдущего сезона. По мнению участников разговора, проект был создан в том числе для ознакомления россиян с отечественными цифровыми сервисами и продуктами. Возраст участников тестирования начинается от 10 лет. Все участники диктанта проверят свои знания в четырех категориях: цифровые компетенции, цифровое потребление, цифровая безопасность, новые технологии.
Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко отметил, что акцию поддерживают технологические лидеры России, представители государства и бизнес-сообщества. Ее широко поддерживают и все регионы страны. Некоторые из них приняли участие в церемонии открытия. В рамках диктанта образовательные мероприятия, лекции и мастер-классы пройдут во всех регионах России.
Следить за календарем мероприятий можно на сайте ЦифровойДиктант.рф.