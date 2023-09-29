Объявлен старт всероссийской акции «Цифровой Диктант»

Директор РАЭК и идеолог диктанта Сергей Гребенников провел ток-шоу, в котором организаторы и партнеры акции рассказали о главных целях на этот год и вспомнили успехи предыдущего сезона. По мнению участников разговора, проект был создан в том числе для ознакомления россиян с отечественными цифровыми сервисами и продуктами. Возраст участников тестирования начинается от 10 лет. Все участники диктанта проверят свои знания в четырех категориях: цифровые компетенции, цифровое потребление, цифровая безопасность, новые технологии.