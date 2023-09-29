Общественники заявили, что здоровой ростовчанке насильно сделали укол в психбольнице

«Но этот филиал, как юрлицо, перестал существовать в июле 2023 года после того, как была проведена реорганизация. Тогда егорлыкская психбольница лишилась любых полномочий. И направлять иск в суд она тоже не имела права, поскольку не является юридическим лицом», — разъясняет Сагайда.