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Общественники заявили, что здоровой ростовчанке насильно сделали укол в психбольнице

Общественники заявили, что здоровой ростовчанке насильно сделали укол в психбольнице

29 сентября 2023, 13:09
Фото: 1MI
Общественники заявили, что здоровой ростовчанке насильно сделали укол в психбольнице
Ростовчанку Светлану Говорову против ее воли содержат на территории филиала психбольницы Егорлыкского района. У нее отобрали средство связи и приняли решение о принудительном лечении. Вчера ей сделали первую инъекцию, сообщил RostovGazeta правозащитник Павел Сагайда.

Напомним, что ростовчанка Светлана Говорова была принудительно помещена в психбольницу после ссоры с мужем.

Правозащитник рассказывает, что Егорлыкский районный суд определил ее содержание в стационаре несуществующего лечебного учреждения — Егорлыкском филиале ГБУ РО «Психиатрическая больница».

«Но этот филиал, как юрлицо, перестал существовать в июле 2023 года после того, как была проведена реорганизация. Тогда егорлыкская психбольница лишилась любых полномочий. И направлять иск в суд она тоже не имела права, поскольку не является юридическим лицом», — разъясняет Сагайда.

Тем не менее, по словам собеседника, в этом медучреждении до сих пор насильно удерживают Светлану Говорову.

«Группа врачей психиатров, которые, видимо, получили какое-то материальное поощрение, заинтересованы в том, чтобы абсолютно здоровая женщина находилась в больнице. Ее удерживают против ее воли. А вчера насильно ей сделали первую инъекцию», — сообщает правозащитник.

Правозащитник рассказывает, что Егорлыкский районный суд определил ее содержание в стационаре несуществующего лечебного учреждения — Егорлыкском филиале ГБУ РО «Психиатрическая больница».Правозащитник рассказывает, что Егорлыкский районный суд определил ее содержание в стационаре несуществующего лечебного учреждения — Егорлыкском филиале ГБУ РО «Психиатрическая больница».
Правозащитник рассказывает, что Егорлыкский районный суд определил ее содержание в стационаре несуществующего лечебного учреждения — Егорлыкском филиале ГБУ РО «Психиатрическая больница».
Фото: Гугл Карты
Правозащитник рассказал, как ростовчанка оказалась в психушке после ссоры с мужем
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Собеседник добавляет, что представители общественной организации приехали к психбольнице. Общественники требовали, чтобы их, как представителей Светланы Говоровой, пропустили к ней.

Однако вместо начальника отделения к ним вышел дежурный врач. А потом и вовсе на активистов вызвали полицию.

«Жизнь и здоровье Говоровой находится сейчас в реальной опасности. Насильно, против воли, абсолютно здорового человека колют неизвестно чем. Человека на наших глазах лишают здоровья и дееспособности, возможно — убивают, а все правоохранительные органы и службы здравоохранения в регионе бездействуют», — говорит Павел Сагайда.

В приемной Егорлыкского филиала психбольницы сообщили, что по телефону никакие комментарии не дают.

«Вы можете приехать в понедельник сюда и поговорить с руководством нашего филиала», — подчеркнули в приемной.

Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, как задерживали ростовчанку, чтобы упечь в психушку.

«В присутствии или по заказу»: как задерживали ростовчанку, чтобы упечь в психушку
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