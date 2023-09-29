Общественники заявили, что здоровой ростовчанке насильно сделали укол в психбольнице

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Напомним, что ростовчанка Светлана Говорова была принудительно помещена в психбольницу после ссоры с мужем.
Правозащитник рассказывает, что Егорлыкский районный суд определил ее содержание в стационаре несуществующего лечебного учреждения — Егорлыкском филиале ГБУ РО «Психиатрическая больница».
«Но этот филиал, как юрлицо, перестал существовать в июле 2023 года после того, как была проведена реорганизация. Тогда егорлыкская психбольница лишилась любых полномочий. И направлять иск в суд она тоже не имела права, поскольку не является юридическим лицом», — разъясняет Сагайда.
Тем не менее, по словам собеседника, в этом медучреждении до сих пор насильно удерживают Светлану Говорову.
«Группа врачей психиатров, которые, видимо, получили какое-то материальное поощрение, заинтересованы в том, чтобы абсолютно здоровая женщина находилась в больнице. Ее удерживают против ее воли. А вчера насильно ей сделали первую инъекцию», — сообщает правозащитник.
Собеседник добавляет, что представители общественной организации приехали к психбольнице. Общественники требовали, чтобы их, как представителей Светланы Говоровой, пропустили к ней.
Однако вместо начальника отделения к ним вышел дежурный врач. А потом и вовсе на активистов вызвали полицию.
«Жизнь и здоровье Говоровой находится сейчас в реальной опасности. Насильно, против воли, абсолютно здорового человека колют неизвестно чем. Человека на наших глазах лишают здоровья и дееспособности, возможно — убивают, а все правоохранительные органы и службы здравоохранения в регионе бездействуют», — говорит Павел Сагайда.
В приемной Егорлыкского филиала психбольницы сообщили, что по телефону никакие комментарии не дают.
«Вы можете приехать в понедельник сюда и поговорить с руководством нашего филиала», — подчеркнули в приемной.
Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как задерживали ростовчанку, чтобы упечь в психушку.