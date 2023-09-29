Октябрь в Ростовской области начнется с аномального тепла в 27 градусов

Тем не менее, погода окажется очень теплой. В Ростове ночью похолодает до +13 градусов, а днем температура поднимется до +26 градусов. В других районах области ночью будет значительно холоднее, особенно на севере. Но днем воздух все равно прогреется до +27 градусов.