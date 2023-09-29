Октябрь в Ростовской области начнется с аномального тепла в 27 градусов

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
Последние дни сентября и первый день октября в Ростовской области будут необычайно теплыми. Температура может достигнуть +27 градусов.
В предстоящие выходные осадков не ожидается. Однако будет сохраняться сильный восточный ветер с порывами до 14 метров в секунду.
Тем не менее, погода окажется очень теплой. В Ростове ночью похолодает до +13 градусов, а днем температура поднимется до +26 градусов. В других районах области ночью будет значительно холоднее, особенно на севере. Но днем воздух все равно прогреется до +27 градусов.
Похолодания в регион придут с 3 октября, когда максимальная температура составит 22 градуса.
Ранее климатолог Иошпа рассказал о том, что в донском регионе скоро начнутся дожди. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.