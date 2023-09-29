Почти половина опрошенных в Ростовской области знают, как купить наркотики

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Власти Ростовской области заявили, что по итогам первого полугодия в регионе сократилось на 2,6% число наркоманов. Правда, речь идет о тех из них, кто встал на наркологический учет.
Чиновники при этом все равно не отрицают — действующих мер пропаганды здорового образа жизни не хватает для борьбы с распространением наркотиков. Например, в ходе социологического исследования 46% жителей Ростовской области заявили, что, по их мнению, купить наркотики в регионе не составляет большого труда. Еще 41% опрошенных признались, что им предлагали купить или попробовать наркотические средства.
Также в правительстве региона отметили, что в борьбе с наркоманией приоритетом является разъяснение молодежи не только вреда от употребления наркотиков, но и от участия в их распространении.
Ранее сообщалось, что рехаб для наркозависимых детей хотят построить в Ростовской области.