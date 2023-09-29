Почти половина опрошенных в Ростовской области знают, как купить наркотики

Чиновники при этом все равно не отрицают — действующих мер пропаганды здорового образа жизни не хватает для борьбы с распространением наркотиков. Например, в ходе социологического исследования 46% жителей Ростовской области заявили, что, по их мнению, купить наркотики в регионе не составляет большого труда. Еще 41% опрошенных признались, что им предлагали купить или попробовать наркотические средства.