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Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Местные жители заявили, что купить наркотики в Ростовской области очень легко

Почти половина опрошенных в Ростовской области знают, как купить наркотики

29 сентября 2023, 07:08
Фото: 1MI
Местные жители заявили, что купить наркотики в Ростовской области очень легко
Практически половина опрошенных жителей Ростовской области заявили, что купить наркотики, по их мнению, не составляет особого труда, рассказали в правительстве региона.

Власти Ростовской области заявили, что по итогам первого полугодия в регионе сократилось на 2,6% число наркоманов. Правда, речь идет о тех из них, кто встал на наркологический учет.

Чиновники при этом все равно не отрицают — действующих мер пропаганды здорового образа жизни не хватает для борьбы с распространением наркотиков. Например, в ходе социологического исследования 46% жителей Ростовской области заявили, что, по их мнению, купить наркотики в регионе не составляет большого труда. Еще 41% опрошенных признались, что им предлагали купить или попробовать наркотические средства.

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Также в правительстве региона отметили, что в борьбе с наркоманией приоритетом является разъяснение молодежи не только вреда от употребления наркотиков, но и от участия в их распространении.

Ранее сообщалось, что рехаб для наркозависимых детей хотят построить в Ростовской области.

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#Общество#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Наркотики#Правительство Ростовской области#Наркомания в Ростовской области#RostovGazeta
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