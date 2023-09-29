Подростков-закладчиков осудят за продажу наркотиков в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
В Новошахтинске в суд передадут дело в отношении двух подростков — 18-летнего парня и его несовершеннолетнего друга. Их обвиняют в незаконном обороте наркотиков.
Молодых людей задержали в августе. Они раскладывали по городу тайники с наркотиками. После этого место схрона фотографировалось, запоминались его географические координаты для передачи этой информации потенциальным покупателям.
Во время задержания у парней нашли наркотики в крупном размере. На допросе они сразу признали свою вину. 18-летний обвиняемый сейчас находится под стражей, а его несовершеннолетний сообщник — под домашним арестом.
Ранее вспышку наркомании зарегистрировали в Азове.