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Подростков-закладчиков осудят за продажу наркотиков в Ростовской области

Подростков-закладчиков осудят за продажу наркотиков в Ростовской области

29 сентября 2023, 15:47
Фото: Midjourney
Подростков-закладчиков осудят за продажу наркотиков в Ростовской области
В Новошахтинске Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении подростков-закладчиков, рассказали в СК.

В Новошахтинске в суд передадут дело в отношении двух подростков — 18-летнего парня и его несовершеннолетнего друга. Их обвиняют в незаконном обороте наркотиков.

Молодых людей задержали в августе. Они раскладывали по городу тайники с наркотиками. После этого место схрона фотографировалось, запоминались его географические координаты для передачи этой информации потенциальным покупателям.

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Во время задержания у парней нашли наркотики в крупном размере. На допросе они сразу признали свою вину. 18-летний обвиняемый сейчас находится под стражей, а его несовершеннолетний сообщник — под домашним арестом.

Ранее вспышку наркомании зарегистрировали в Азове.

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