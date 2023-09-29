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Погибшего в Нагорном Карабахе миротворца похоронят в Ростовской области

Погибшего в Нагорном Карабахе миротворца похоронят в Ростовской области

29 сентября 2023, 05:44
Фото: 1MI
В Каменске-Шахтинском пройдут похороны Антона Швореня, который погиб в Нагорном Карабахе, сообщает Donday.

По информации издания, прощание с ним пройдет в его родном городе в пятницу, 29 сентября. Говорится, что проститься с ним можно будет в 9 утра в переулке Башкевича, после чего тело отвезут на кладбище.

«Погиб 39-летний миротворец 20 сентября в районе населенного пункта Джанятаг. Он возвращался с наблюдательного поста и его автомобиль расстреляли», — пишет издание.

Спасатель из Ростовской области погиб во время обрушения дома в Балашихе
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Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее спасатель из Ростовской области погиб во время обрушения дома в Балашихе. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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