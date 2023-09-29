Пьяный житель Таганрога зарезал знакомого из-за личной неприязни

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Суд вынес приговор жителю Таганрога, его признали виновным в убийстве 44-летнего знакомого. Преступление мужчина совершил в мае. Находясь у себя в квартире на улице Театральной, обвиняемый, будучи пьяным, повздорил со своим знакомым. У мужчин были неприязненные личные отношения. Не выдержав накала эмоций, таганрожец зарезал своего оппонента.
Убийцу удалось быстро задержать. На допросах он сознался в содеянном и был заключен под стражу.
Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее ростовчанин забил утюгом пенсионера, испугавшись изнасилования.