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Published Сегодня, 15:48

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Updated Сегодня, 15:50

Жителя Таганрога осудили на девять лет за жестокое убийство знакомого

Пьяный житель Таганрога зарезал знакомого из-за личной неприязни

29 сентября 2023, 15:48
Фото: 1MI
Жителя Таганрога осудили на девять лет за жестокое убийство знакомого
Жителя Таганрога осудили на девять лет за жестокое убийство знакомого, рассказали в Следкоме Ростовской области.

Суд вынес приговор жителю Таганрога, его признали виновным в убийстве 44-летнего знакомого. Преступление мужчина совершил в мае. Находясь у себя в квартире на улице Театральной, обвиняемый, будучи пьяным, повздорил со своим знакомым. У мужчин были неприязненные личные отношения. Не выдержав накала эмоций, таганрожец зарезал своего оппонента.

Убийцу удалось быстро задержать. На допросах он сознался в содеянном и был заключен под стражу.

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Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее ростовчанин забил утюгом пенсионера, испугавшись изнасилования.

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